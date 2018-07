Sarteano, viabilità alternativa in Pian di Mengole e altre decisioni del Consiglio comunale

Tra le misure approvate la nuova illuminazione pubblica e l’avvio di un percorso valorizzazione della Tomba della Quadriga infernale

C’è il semaforo verde per il progetto di viabilità alternativa al centro storico di Sarteano, in Pian di Mengole: per la prima volta il consiglio comunale arriva a coprire l'importo necessario per andare a gara e ridisegnare la viabilità della cittadina. “Si tratta di un passo fondamentale per il futuro di Sarteano - commenta il sindaco Francesco Landi – utile a eliminare il semaforo dalla strettoia di piazza Bargagli e allontanare almeno un senso di marcia dalle mura. Ora possiamo – aggiunge – delineare uno sviluppo diverso per il centro storico. Dopo aver trovato le risorse necessarie, ora il lavoro passa agli uffici per la trafila burocratica ed arrivare a gara quanto prima. Parliamo di un'opera di quasi 350 mila euro, che ovviamente comporterà sacrifici in altri settori per i prossimi mesi."Il primo stralcio del progetto di viabilità alternativa al centro storico per un totale di 348 mila euro che prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sottoservizi, e realizzazione della strada di collegamento che unirà via Campo dei Fiori (zona di fronte al Campeggio) con la rotatoria di viale Amiata i cui lavori sono previsti nei prossimi mesi. L’obiettivo, dopo la variazione del piano triennale opere pubbliche (approvato all'unanimità) e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione all’interno degli equilibri di bilancio (approvata a maggioranza con astensione del consigliere Andreini), il Comune di Sarteano possa andare a gara entro la fine dell’anno, con l'opera da realizzare nel 2019. La copertura economica sarebbe garantita da 136.000 euro dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017, 70.000 per i trasferimenti dalla Provincia di Siena, 17.000 come contributo da attività estrattive, 99.200 da oneri di urbanizzazione e 24.000 euro come risorse già presenti a bilancio.Tra gli altri atti approvati all’unanimità, da registrare l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche dell'adeguamento ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, che prevede un investimento per oltre 1 milione di euro, a carico del privato che si aggiudicherà la gara tramite project-financing, e andrà a sostituire tutti i corpi illuminanti con tecnologia led e rifacimento linee elettriche. Previsti anche 64.800 euro per la ristrutturazione della sala mostre e ufficio turistico comunale in vista della partecipazione al bando GAL leader misura 7.6.1 (potenziamento dei servizi alla popolazione), che prevede l’asssegnazione di fondi europei.È stata poi approvata, a maggioranza, una delibera che prende atto della donazione gratuita da parte degli eredi del proprietario, defunto, delle particelle catastali nella zona archeologica delle Pianacce sulle quali insiste la celebre Tomba etrusca della Quadriga infernale. "Il patrimonio Archeologico è e sarà proprietà dello Stato – osserva il sindaco - ma la cessione gratuita da parte dei proprietari delle terre è il primo passo per mettere in condizione il Comune di poter avviare un processo di progettazione e ricerca finanziamenti per la valorizzazione, dopo aver acquisito altre particelle private, su cui insistono altre tombe. Nella speranza che gli altri privati possano seguire l’esempio dei tre eredi dell'ex proprietario – dice ancora Landi - ho chiesto a tutto il consiglio di ringraziare i tre eredi Pietro e Beniamino Fastelli e Giorgio Cherubini per il gesto di altruismo che denota grande sensibilità e anche attaccamento alla comunità di Sarteano". Infine, va ricordato che il consiglio comunale si è aperto con il ricordo di un dipendente comunale recentemente scomparso, Giovanni Franceschini, al quale ha partecipato anche la famiglia.