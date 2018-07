Civitas infernalis, il festival fantasy di Sarteano torna dal 26 al 29 luglio

Gioco itinerante, bodypainting e artisti di strada protagonisti di un magico weekend

Il centro storico di Sarteano, per un fine settimana (dal 26 al 29 luglio), si trasforma grazie al festival "Civita infernalis”. Sarà l’occasione per incontrare animali fantastici, personaggi usciti dalla mitologia classica e dai bestiari medievali. Ci sarà anche un contest di face e body painting, sempre sullo stesso tema, inserito nel circuito italiano del settore, oltre alla magia degli artisti di strada e del gioco. Tutti i giorni dalle 18 alle 23 mercato dei prodotti artigianali, del fantasy e dei prodotti locali. Da venerdì 27 a domenica 29 dalle ore 19 aperte in vari punti del centro storico, le taverne in cui è possibile gustare i piatti della cucina tipica locale.“Un insieme di attrazioni – osserva il sindaco di Sarteano Francesco Landi – degno di un grande centro. Civitas infernalis è arrivata alla settima edizione grazie all’infaticabile lavoro dell’associazione Giostra del Saracino, della proloco e del Comune. È l’ennesima testimonianza di una realtà viva, dinamica, che riesce a coinvolgere i cittadini e, in questo modo, a valorizzare se stessa”.Il programma è particolarmente denso. Giovedì 28 (ore 18) si aprono le porte del villaggio e inizia la festa. Poi tutti al castello (ore 21) per “Fiocco e bandiera", la suggestiva esibizione di sbandieratori e tamburini sarteanesi. Venerdì 27, fin dal mattino (ore 11), presso la sala mostre, workshop di body art con henné naturale. Nel pomeriggio (ore 16,30) il museo archeologico ospita il laboratorio didattico per bambini sugli animali fantastici nella tomba della Quadriga infernale". In serata (ore 21) il centro storico vede la “disfida finale", gioco di ruolo per ragazzi e adulti. A seguire (ore 21,30), lo spettacolo di strada a cura della compagnia teatrale Accademia creativa.Sabato 28 luglio, per l’intera giornata, sarà possibile la visita guidata alla tomba dipinta della Quadriga Infernale nella Necropoli etrusca delle Pianacce. Nel pomeriggio (ore 18) ecco il contest di face e bodypainting inserito nel circuito dell’Italian bodypainting festival. Poco dopo (ore 19) iniziano i “Giochi sotto il castello”, per bambini dai 6 ai 10 anni. Più tardi (ore 21,30) la parata-spettacolo “Animali fantastici”, frutto del contest di bodypainting.Domenica 29 luglio (tra le 17 e le 19) "Giochi sotto il castello", per bambini dai 6 ai 10. Poi la chiusura in bellezza al castello (ore 21,30) con lo spettacolo "The Tempest"della Compagnia teatrale accademia creativa, con la regia di Luca Sargenti. Questi i contatti: ufficio turistico, corso Garibaldi, telefono: 0578 269204; mailturismo@comune.sarteano.si.it; web: www.sarteanoliving.it