Sarteano, all’associazione Mani Amiche il primo riconoscimento di ''Civica benemerenza''

Le altre decisioni dell’ultimo Consiglio comunale, con le minoranze assenti

Il sindaco di Sarteano, Francesco Landi, ha ufficializzato, all’ultimo Consiglio comunale, la decisione di conferire l’attestato di Civica benemerenza a Mani Amiche. “Ricorrono i trent’anni dalla fondazione di un’associazione – ha osservato Landi - che ha fatto del bene in tante parti del mondo, dedicandosi agli ultimi della terra. Dunque, con grande onore e piacere, il conferimento del Comune di Sarteano è dovuto al grande esempio fornito di impegno sociale e solidarietà”.La Civica benemerenza, appena introdotta, sarà consegnata per la prima volta a Sarteano nel corso delle celebrazioni previste tra qualche giorno per il trentennale di Mani Amiche. Secondo quanto previsto dal Comune, questo riconoscimento viene attribuito a un soggetto “che si è particolarmente contraddistinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, sportivo e di promozione del territorio locale, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Sarteano, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera”.Nello stesso Consiglio comunale è stato approvato il bilancio consolidato del 2017, atto tecnico che prevede l’implementazione con quelli delle quattro società partecipate (Siena Casa, Intesa, Terre di Siena Lab e Consorzio terre Cablate). Si tratta della prima volta che l’ente adotta tale adempimento, dato che i Comuni sotto ai cinquemila abitanti erano esentati da tale obbligo (e di esenzione di parla per i prossimi anni nel recente decreto Milleproroghe). Una curiosità: il Consiglio comunale ha visto l’assenza degli esponenti della minoranza, a causa di presunte difformità sui tempi di convocazione del Consiglio. Su tale punto il segretario comunale ha sgombrato ogni dubbio, dando lettura delle motivazioni tecniche e giuridiche che dimostrano la legittimità della seduta e della convocazione.Tornando a Mani Amiche, l’associazione, con sede a Sarteano, opera in Guatemala dal 1988 a favore di ragazze madri, vedove e donne abbandonate dai mariti con figli, prive di risorse economiche e senza sostegno familiare. È una organizzazione non governativa dal 1993, che opera per la realizzazione di programmi a breve e a medio termine nel Paesi in via di sviluppo. Nel 2002 è stata riconosciuta idonea per la selezione, la formazione e l’impiego di volontari in servizio civile e per la formazione nelle nazioni in cui opera. Nel 1994 ha realizzato in Guatemala un villaggio di accoglienza temporanea per ragazze madri e vedove. Dal maggio 2000 agisce anche nella Repubblica Democratica del Congo con adozioni a distanza, borse di studio e micro-progetti.