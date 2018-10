Torna ''VogliAmo leggere'', rassegna d’incontri con l’autore a Sarteano

"La bellezza del poco. Il cibo sparito dei contadini”, un libro sulla cultura contadina sarà presentato sabato 6 ottobre

Torna sabato prossimo, 6 ottobre, la rassegna d’incontri con l’autore “VogliAmo leggere” a Sarteano. Protagonista dell’appuntamento sarà Giuseppina Pieragostini, psicologa, scrittrice e studiosa di tradizioni contadine con il suo libro “La bellezza del poco. Il cibo sparito dei contadini”, edito da Pentagora. Il libro sarà presentato alla biblioteca di SarteanoViva, in corso Garibaldi (ore 17.30). Insieme all’autrice saranno presenti Giuseppina Mostardi dell’associazione SarteanoViva e l’assessore alla cultura del Comune di Sarteano, Flavia Rossi.Attraverso il racconto di un'infanzia trascorsa nella campagna ai piedi dei monti Sibillini, durante gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, il libro si propone di incoraggiare a riflettere sulla tavola di quel tempo, in rapporto a noi, oggi, che mettiamo l’abbondanza del cibo al centro della nostra vita, talvolta riproponendo un'immagine ideale di un passato dal quale abbiamo rimosso la penuria. Con questa consapevolezza, l'autrice Giuseppina Pieragostini racconta la cucina contadina tradizionale, descrivendo ciò che sulla tavola c'era e ciò che non c'era: i piatti, le preparazioni, lo spirito e la cultura.“VogliAmo Leggere” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Sarteano in collaborazione con l’associazione culturale Sarteanoviva e il Circolo Arci, che conta cinque presentazioni dislocate in diversi luoghi della socialità e della cultura."Siamo molto contenti dell'inizio di questa rassegna - dice l'assessore alla cultura Flavia Rossi - con la presentazione di ‘Moro, il caso non è chiuso’ sabato scorso al teatro con la giornalista ed autrice Maria Antonietta Calabrò e Monsignor Fabio Fabbri, uno dei protagonisti delle vicende svelate dal libro. Ci auguriamo che si confermi la partecipazione e la curiosità attorno ai volumi che verranno presentati".I prossimi appuntamenti saranno:“Il paese più sportivo del mondo” con Riccardo Lorenzetti (sabato 13 ottobre, biblioteca comunale), “Dopo la mezzadria: scelte lavorative e familiari nella Valdichiana senese” con Alessio Banini (sabato 20 ottobre, circolo la Costa di piazza) e “Le convenienze” con Lorena Fiorelli, (sabato 27 ottobre, biblioteca Sarteanoviva).