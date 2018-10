''Dopo la mezzadria'', il volume di Alessio Banini presentato a Sarteano

Nell’ambito di VogliAmo leggere, sabato 20 (ore 17,30) al circolo Arci

A Sarteano c’è un nuovo appuntamento di “VogliAmo leggere”. Sabato 20 ottobre (alle 17.30) nel circolo ricreativo “La Costa di Piazza” sarà presentato “Dopo la mezzadria. Scelte lavorative e familiari nella Valdichiana senese” (Edizioni Effigi) con l’autore Alessio Banini. Interverranno Mattia Nocchi, giornalista e amministratore locale, Rita Toccaceli Blasi, presidente dell’Arci di Sarteano.“Dopo la mezzadria. Scelte lavorative e familiari nella Valdichiana senese” è il racconto di una fase di passaggio che ha segnato i tradizionali territori della mezzadria. Lo studio analizza le scelte economiche e imprenditoriali dell’ultima generazione di mezzadri della Valdichiana senese, mettendo in luce i cambiamenti culturali e il passaggio all’imprenditorialità del secondo dopoguerra. La fine della mezzadria ha sancito il passaggio da un sistema agrario arretrato a una moderna fase di industrializzazione. Tuttavia, nonostante la rapidità dei cambiamenti che hanno portato al boom economico, non vi è stata una cesura netta tra vecchio e nuovo sistema; anzi, in Valdichiana si possono notare un considerevole numero di adattamenti e di sopravvivenze.L’autore, Alessio Banini, laureato in antropologia culturale, è scrittore di narrativa e saggistica, giornalista e appassionato del genere fantasy. Il suo ultimo lavoro è “Il Teatro degli Arcani – L’Imperatore” (Nativi digitali edizioni), scritto assieme alla co-autrice Chiara Magliacane: un urban-fantasy ambientato anche nella Valdichiana senese.“Un filo rosso ha tenuto insieme queste prime presentazioni – commenta l’assessore alla cultura Flavia Rossi – ovvero una riflessione sul nostro recente passato come elemento basilare della nostra identità e base per costruire il futuro. Siamo soddisfatti della risposta dei nostri concittadini, ci auguriamo che anche i prossimi appuntamenti siano altrettanto seguiti. Come sempre, l’amministrazione comunale ringrazia Sarteanoviva e il circolo Arci di Sarteano, associazioni fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa”.“VogliAmo leggere” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Sarteano, in collaborazione con l’associazione culturale Sarteanoviva e il Circolo Arci, che conta cinque presentazioni dislocate in diversi luoghi della socialità e della cultura. Il prossimo appuntamento si terrà alla Biblioteca Sarteanoviva, in corso Garibaldi, sabato 27 ottobre con “Le convenienze” con Lorena Fiorelli.