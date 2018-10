RSA di Sarteano, nuova palestra per gli anziani

È stata inaugurata, di recente, la nuova palestra della residenza sanitaria assistita di Sarteano (ex Onpi). Questa struttura comunale, che offre servizi per 53 ospiti, è un punto di riferimento per la comunità. Il taglio del nastro, effettuato dal sindaco Francesco Landi, riguarda spazi per la riabilitazione fisioterapica, per camminare, per esercizi sulla manualità fine. “In questo modo – osserva il sindaco – migliora la qualità della nostra casa di riposo. E questa è una buona notizia, sia per gli ospiti attuali che per quelli futuri”.La palestra esisteva già, ma è stata rinnovata a cura della cooperativa Giuseppe Di Vittorio che gestisce la residenza sanitaria, su affidamento del Comune. Ora, con questo investimento, le attività miglioreranno ancora. L’inaugurazione si è trasformata in una festa (compresa una merenda), con tanti cittadini che hanno partecipato.