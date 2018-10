Da Sarteano parte un impegno per una rete dei cammini nelle regioni del centro Italia

È finita con la stesura di un documento, la “Carta di Spineto”, la due giorni sul tema dei “cammini storici” organizzata a Sarteano dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e da Regione Toscana in collaborazione con le altre cinque regioni dell’Italia centrale: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio.“Sono state giornate di intenso lavoro che abbiamo avuto l’onore di ospitare nella magnifica Abbazia di Spineto - commenta il sindaco di Sarteano Francesco Landi, che ha aperto i lavori – con tutte le Regioni dell’Italia centrale si sono ritrovate qui per progettare assieme una rete interregionale di cammini e promuoverla attraverso la costruzione di un prodotto turistico complesso. Per Sarteano e il nostro territorio si è trattato di un’occasione irripetibile. Affiancare alla famosa Fancigena – aggiunge Landi - altri cammini, di carattere religioso o culturale, che possano aprire le porte ad un turismo diverso, attento alla qualità paesaggistica e storica delle nostre terre. Insomma, Sarteano c’è e vuole entrare a pieno titolo in questa progettazione”.Il convegno, dal titolo “Toscana in cammino verso le altre regioni. Politiche regionali sui cammini e gli itinerari culturali nelle regioni dell’Italia centrale” ha visto la partecipazione dell’assessore al turismo di Regione Toscana Stefano Ciuffo e dei colleghi delle regioni limitrofe, oltre al Presidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene Massimo Tedeschi.