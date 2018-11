A Natale, Sarteano diventa ''Il Paese dei Presepi''

Dall’8 dicembre al 6 gennaio: mercatini, mostre esclusive, musica, teatro e attività per i più piccoli

Per chi cerca un’atmosfera magica, attenta alle tradizioni del Natale, anche quest'anno il centro storico di Sarteano, diventa “Il Paese dei Presepi”. Un’offerta unica di strepitose natività artigianali ed artistiche, grazie all’ormai celebre Museo dei Presepi dal Mondo, che racchiude decine di rappresentazioni provenienti da tutto il mondo, oltre ai Presepi delle cinque Contrade della Giostra del Saracino. Per l’occasione saranno esposti lungo il borgo un nuovo Presepe Monumentale, e alcuni diorami provenienti dal Museo Internazionale del Presepio "A. Stefanucci" di Roma.Una passione, quella del Presepe, e una tradizione intramontabile che rende il borgo medievale di Sarteano, a cavallo tra Val ‘Orcia e Val di Chiana, ancora più suggestivo. Il “Museo dei Presepi dal Mondo” nasce dalla passione di Stefano Rappuoli il quale, dal primo presepe in legno di olivo acquistato in Terra Santa, viaggiando, cercando in rete, ha dato vita ad una spettacolare collezione, che lo ha portato ad entrare in contatto con innumerevoli realtà, anche un po’ fuori dai canoni classici del Presepe, e con molti artisti, alcuni dei veri maestri, alla cui creatività si devono molte delle opere in mostra. Insieme a questo, si rinnova il sodalizio con il prestigioso Museo Internazionale del Presepio "A. Stefanucci" di Roma, che porterà a Sarteano un Presepe di stile pugliese che potrà essere ammirato passeggiando per Corso Garibaldi, lungo un itinerario studiato per toccare tutte le sedi espositive dei Presepi.Non solo presepi. Le festività natalizie a Sarteano presentano una ricca serie di eventi che renderanno piacevole e divertente il soggiorno a grandi e piccini, dai mercatini alla musica degli zampognari, dai tour in carrozza o sui pony (per i più piccoli), ai giochi popolari. Per la vigilia di Natale, l’accensione della tradizionale pira in Piazza XXIV Giugno (dedicata allo scomparso Carlino Parricchi), l’esibizione di una corale davvero originale, il “Coro dell’Antognone” integrato con alcuni elementi del “Gruppo vocale le Consonanti”, ed infine l’immancabile arrivo di Babbo Natale per portare i regali ai più piccini. Dall' 8 al 24 dicembre tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 19:00 sarà attivo l'Ufficio di Babbo Natale per scrivere le letterine e imbucarle, tutto ciò presso la sede dell'associazione SarteanoViva, in Corso Garibaldi. Per Capodanno, come tradizione, la Nuova Compagnia degli Arrischianti presenta una nuova opera teatrale, “Prove di Miles Gloriosus” da Tito Maccio Plauto (a partire dal 28 dicembre) per passare un veglione a teatro, fuori dagli schemi.PROGRAMMA “NATALE A SARTEANO 2018”Sabato 8 dicembre16:00/18:00 Tour in carrozza per le vie del borgo con il Centro Ippico La Rocchetta17:30 spettacolo di calendario dell' Accademia degli Arrischianti: "Pierrot, Arlecchino e Colombina: una storia di pane e amore"18:30 Apertura dell'evento e dei presepi monumentali con l'aperitivo presso il Museo dei Presepi dal MondoSabato 15 e domenica 16 dicembreMercatino di Natale in Piazza XXIV GiugnoSabato dalle 14:00 alle 21:00 e domenica dalle 10:00 alle 20:00Enogastronomia, dolciumi e creazioni artigianali, intrattenimento musicale con gli Zampognari delle Cornamuse del Drago, giro in Pony con il Centro Ippico La Rocchetta.Domenica pomeriggio16:00 visite guidate gratuite a cura della Pro Loco di Sarteanodalle 16:00 Merenda con la Giostra del Saracino di Sarteano22 dicembre16:00/18:00 Tour in carrozza per l'apertura dei presepi delle Contrade con il Centro Ippico La Rocchetta18:30 Birra in Musica: concerto in Piazza XXIV Giugno24 dicembre21:30 Buon Natale...in coro: Accensione della "Pira di Carlino" in Piazza XXIV Giugno e esibizione del “Coro dell’Antognone”, con alcuni componenti delle “Consonanti”22:30 Arrivo di Babbo Natale e consegna dei regali in Piazza XXIV Giugno23:30 Santa Messa di Natale presso la chiesa di San Francesco26 dicembre17:00 Torneo di Panforte delle Contrade in Via di Fuori16:00/18:00 Giro in pony e tour in carrozza con il Centro Ippico La Rocchetta30 dicembre10:30 visite guidate gratuite a cura della Pro Loco di Sarteano16:00/18:00 Tour in carrozza con il Centro Ippico La Rocchetta31 dicembre22:00 Capodanno a Teatro5 gennaio10:30 Visite Guidate gratuite a cura della Pro Loco di Sarteano21:00 Tombola della Giostra del Saracino al Palazzetto dello Sport6 gennaio16:00 Corteo dei Re Magi18:00 "La Befana Vien Cantando" spettacolo musicale a teatroOrari dei presepi:I presepi monumentali a partire dal 22 dicembre osserveranno gli stessi orari di apertura di quelli delle ContradePresepi monumentali8 e 9 dicembre - 15 e 16 dicembre: Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00Presepi delle Contrade22 dicembre 17:00 – 19:0023 dicembre 10:00 – 12:30 e 16:00 – 19:0024 dicembre 10:00 – 12:30 / 17:00 – 19:30 / 21:30 – 24:0025-26 dicembre 11:00 – 13:00 / 16:00 – 19:0029 dicembre 16:00 – 19:0030 dicembre 11:00 – 13:00 / 16:00 – 19:0031 dicembre e 1 gennaio 16:00 – 18:005 gennaio 11:00 – 13:00 / 16:00 – 19:006 gennaio 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00