Sarteano, Contrada di Sant’Andrea in festa con la Sagra della Bruschetta alla Valdorciana

Fine settimana di festa al Parco delle Magnolie con musica, cucina tradizionale, premiazione dei lavori delle scuole sul Saracino e una giornata dedicata ai cani

Torna la festa della Contrada di Sant’Andrea (dai colori rosso blu) con la sua tradizionale Sagra della Bruschetta alla Valdorciana: buon cibo, tanta musica, attenzione alle scuole e agli amici a quattro zampe. La festa si terrà nella bella cornice del Parco delle Magnolie, a Sarteano ed entrerà nel vivo a partire da sabato 1 giugno, una serata tutta a base di musica con l’AperInMusica, con pizza e taglieri per cena e con lo show dei “A Night at the Opera – Queen Tribute Band”, cover band dei The Queen che ripercorrerà la carriera della grande rock band capitanata da Freddie Mercury.Domenica 2 giugno giornata dei cani: si parte alle 10 con “Code a spasso”, passeggiata a 6 zampe su percorso extraurbano accompagnati dall'istruttore cinofilo Isotta Fumanti. Per pranzo il tradizionale e prelibato Pranzo dell’Oco, rigorosamente su prenotazione.Nel pomeriggio alle 15 si terrà la dimostrazione dell'attività di ricerca dell'Unità Cinofila della CRI del Comitato di Montepulciano e attività con il coinvolgimento dei bambini presenti. Alle 15.30 la premiazione del concorso “Il mio Saracino” organizzato dalla Contrada con il coinvolgimento delle scuole di Sarteano. Alle 16.30 BORDER COLLIE A LAVORO con Mattia Monacchini Dimostrazioni di sheep dog con gli incredibili border collie di Mattia Monacchini che conducono un gregge di oche di Tolosa a tempo di musica. A seguire AGILITY DOG E DISC DOG con "Cani Fumanti" Esibizione a cura di Isotta Fumanti (Istruttore Tecnico di primo livello di disc dog csen) e dei sui fedeli amici Hancock e Chef. Prova delle due discipline cinofile aperta a tutti offerta da Cani Fumanti. Per chiudere si cena con pizza e birra.Sant’Andrea – Castiglioncello è una delle cinque contrade che animano la Giostra del Saracino di Sarteano, con il territorio che comprende la frazione di Castigioncello sul Trinoro e guarda alla Vadorcia. La sua festa, da alcuni anni, è la prima del calendario della Giostra che si protrarrà per tutta l’estate.