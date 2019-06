Sartano, inaugurata l’Aula Verde della scuola ''Repetti''

Un risultato importante frutto della collaborazione tra studenti, insegnanti, genitori, amministrazione comunale e soggetti privati

In occasione della consegna ufficiale degli attestati agli studenti delle classi partecipanti al progetto di educazione sanitaria "Asso", curato e proposto dal Comitato cenitori Sarteano e svolto da formatori della Misericordia Sarteano e Siena 118, è stata inaugurata ufficialmente l’"Aula Verde" della scuola secondaria di primo grado “E. Repetti”, con soddisfazione ed entusiasmo da parte di tutti i soggetti interessati.L'idea e il desiderio di rendere più fruibile il grande spazio esterno della scuola nasce nel 2016 su iniziativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, seguiti e coordinati dall'allora insegnante fiduciario Mario Marrocchi e dal Comitato genitori Sarteano, che prese "in adozione" lo spazio tramite il progetto comunale "Adotta un’aiuola". Vennero elaborati dei piccoli progetti direttamente dagli studenti, coadiuvati dagli insegnanti di tecnica e di arte, sull’utilizzo di tali spazi esterni.Tramite fondi raccolti in occasione di iniziative scolastiche e la messa a disposizione gratuita di prestazioni professionali di uno studio di geometri di Sarteano, i genitori hanno curato la fase progettuale, le prime installazioni di tavoli da esterno e fioriere e la manutenzione ordinaria, così l'area esterna ha potuto cominciare ad essere utilizzata dai ragazzi durante la bella stagione.Prezioso anche il contributo di soggetti privati (Comitato Soci Coop Sarteano, Ortottica di Mangiavacchi assieme a Essilor) che hanno contribuito all'acquisto e all'installazione di un pergolato di notevoli dimensioni, dimostrando grande sensibilità alle tematiche educative ed ambientali. Da parte dell'Amministrazione comunale c’è stata sempre massima condivisione dello spirito del progetto e collaborazione concreta sia degli uffici, che degli operai."Dai ragazzi, dalle loro idee e desideri non possono che nascere cose belle e buone – fa sapere l’assessore Donatella Patané – per questo va a loro il merito più grande, per la loro lungimiranza e intraprendenza e perché hanno saputo presentare e sostenere con maturità i loro desideri e i loro sogni. Da parte nostra non deve mai mancare l'attenzione ai loro bisogni, l'ascolto e il sostegno, valorizzando atteggiamenti e attività positive e costruttive come queste”."L’attenzione al mondo della scuola è uno dei capisaldi della nostra Amministrazione, sia dando sostegno ad attività nate da studenti, insegnanti e genitori, come in questo caso, che per quanto ci compete direttamente come gestione delle strutture scolastiche. In questi anni abbiamo investito in nuovi arredi, così come nella messa a sicurezza e riqualificazione delle scuole comunali tanto che in estate partirà un altro importante cantiere alla scuola dell’infanzia" spiega il sindaco Francesco Landi.“Una grande lezione per “i grandi” data dai ragazzi del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi per l’alto senso civico dimostrato nel proporre questa opera indirizzata ai futuri studenti di Sarteano. Noi abbiamo recepito la proposta e ci siamo impegnati a reperire fondi per la realizzazione dell’Aula Verde. Grazie alle iniziative proposte alla cittadinanza durante l’anno, riusciamo ad esaudire le richieste fatte dai fiduciari di plesso delle tre scuole, nonché quella dell’aula attrezzata alla secondaria di 1 grado, per l’installazione in oggetto sono intervenuti inoltre due attori per noi essenziali, sempre molto attenti alla buona crescita dei nostri figli, quali il Comitato Coop Sarteano e Orottica di Flavio Mangiavacchi, che ringraziamo”, queste le parole del presidente CGS Enrico Tistarelli.