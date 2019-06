Comune di Sarteano, aperte le domande per il contributo affitti

Sul sito il bando e il modulo per fare richiesta

Fino al 10 luglio per i cittadini sarteanesi aventi diritto sarà possibile presentare la domanda per ottenere i contributi previsti ad integrazione dei canoni di locazione, un aiuto che il Comune di Sarteano offre alle famiglie per poter pagare l’affitto.Nel 2018 i nuclei familiari beneficiari del contributo sono stati diciassette e anche quest’anno l’amministrazione comunale ha scelto di proseguire su questa strada: “Il diritto alla casa va garantito a tutte le famiglie – fanno sapere il sindaco Francesco Landi e l’assessore al sociale Donatella Patanè – e aiutare chi ne ha bisogno è per noi una priorità. La nostra è una comunità solidale che cerca di non lasciare indietro nessuno, per questo abbiamo scelto di confermare il contributo affitti per dare una mano a chi è in difficoltà, nel rispetto delle regole e con i necessari controlli. Avere come ente un bilancio in salute ci consente di far fronte ancora meglio ai bisogni sociali dei nostri cittadini”.Per poter ottenere il contributo è necessario essere in possesso di attestazione ISEE dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 28.684,36 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00. Le fasce di reddito previste sono due: fascia A e fascia B. All’interno di una stessa fascia di reddito, verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: nuclei familiari con soggetti disabili, monogenitoriali con minori a carico, sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto (escluse le cause di morosità), con uno o più componenti ultrasessantacinquenni e con minorenni a carico.Oltre alle fasce di reddito, nel bando sono ben illustrati gli altri requisiti per poter accedere al contributo, tra i quali essere residenti nel Comune di Sarteano ed essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all’alloggio in cui si ha la residenza. I cittadini immigrati potranno beneficiare del contributo solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno.Il bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito del Comune di Sarteano all’indirizzo www.comune.sarteano.si.it L’elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.