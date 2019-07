Sarteano, massimo sostengo da Comune e associazioni per la candidatura della Valdichiana Senese a ''Comunità Europea dello Sport 2021''

Da Sarteano un segnale di grande convinzione per la candidatura della Valdichiana Senese a "Comunità Europea dello Sport 2021”, u n obiettivo che il territorio si è dato da un paio di anni e che ora sta arrivando nelle fasi finali di valutazione da parte della commissione giudicatrice.Nei giorni scorsi, infatti, i membri della commissione sono stati accompagnati dagli assessori Francesca Tosti (Sport e Giostra del Saracino) e Donatella Patanè (Istruzione e Sociale) a far visita ai vari impianti sportivi del Comune, a partire dal palazzetto dello sport, campi da calcio, pista di pattinaggio, pista di pump truck e hanno conosciuto il fervido mondo dell’associazionismo sarteanese: società di calcio, pallavolo, ginnastica, ciclismo, bici, ma anche la Giostra del Saracino.“Adesso siamo arrivati alla fase finale – commenta l’assessore allo sport Francesca Tosti – in cui dobbiamo non solo dare specifiche tecniche sulle nostre strutture, ma dobbiamo valorizzare ciò che siamo già bravi a fare, dimostrare di essere una comunità accogliente. Siamo sicuri che Sarteano abbia dato una bella immagine di sé e ci auguriamo di poter contribuire alla realizzazione di questo obiettivo di area che sicuramente potrebbe diventare una occasione importante per chi ama lo sport, ma potrebbe rappresentare anche un’opportunità unica per far emergere il territorio come destinazione ideale per sportivi professionisti e amatoriali”.Nel pomeriggio di sabato 29, poi, l’appuntamento per tutta la Valdichiana è stato a Palazzo Ricci a Montepulciano con tutte le Amministrazioni comunali della Valdichiana presenti e la commissione, a rappresentare il Comune di Sarteano l’assessore all’associazionismo, Flavia Rossi.La candidatura ad Aces Europe è frutto di un percorso intrapreso dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, con la collaborazione di tutte le singole amministrazioni e portato avanti dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese come soggetto attuatore. L’obiettivo è quello di essere riconosciuti come "Comunità Europea dello Sport 2021”, un premio riservato alle comunità composte da più municipi, e viene assegnato ogni anno a due comunità italiane. L’esito della valutazione verrà comunicato nel prossimo autunno.