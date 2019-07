Sarteano, aperte iscrizioni per mensa e trasporto scolastico 2019/2020

Nessun aumento delle tariffe per i servizi scolastici

L’amministrazione comunale ricorda che sarà possibile iscriversi fino al prossimo 25 agosto per poter accedere ai servizi Mensa e Trasporto scolastico del comune di Sarteano per gli alunni delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2019/2020.“Ci fa piacere ricordare, inoltre, che siamo riusciti a confermare le stesse tariffe dello scorso anno – dichiara l’assessore all’Istruzione e alle politiche sociali Donatella Patané – questo riflette una impostazione del bilancio del Comune di Sarteano che presta attenzione alle esigenze delle famiglie, considerando prioritari i settori della scuola e del sociale”.Le tariffe per la mensa e lo scuolabus, a Sarteano, rimangono infatti invariate anche per il prossimo anno scolastico. Sia le iscrizioni da parte dei genitori che intendono usufruire di tale servizio per la prima volta che il rinnovo annuale possono essere effettuati tramite il portale gnamsarteano.it, da qualche mese in funzione. Entrambe le iscrizioni (nuove o conferme) sono obbligatorie entro la data stabilita, e nel caso di rinnovo è necessario essere in regola con il pagamenti pregressi dei servizi.Per la corretta applicazione della tariffa è possibile allegare contestualmente all’iscrizione il modello ISEE in modo da poter accedere ad una modulazione delle tariffe che tenga conto delle condizioni familiari.Per info e supporto ci si può rivolgere all’ufficio competente del Comune di Sarteano ai numeri di telefono 0578/269217-269218, oppure contattare il portale tramite email: genitori@gnamsarteano.it.