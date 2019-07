Sarteano, le sere d’estate il centro storico è pedonale

Fino a fine agosto, dalle 18 alle 7, area pedonale in via Porta di Mezzo, piazza XXIV Giugno, via dei Goti, corso Garibaldi e primo tratto di via Roma

Fare due passi al tramonto, partecipare agli eventi o anche solo fermarsi ad ammirare le stelle tra le sapienti mura degli antichi palazzi sarà ancora più suggestivo nelle serate di luglio e agosto. Il centro storico di Sarteano si appresta infatti ad essere particolarmente vivace e vivibile nelle notti di questa calda estate, senza gas di scarico o rumore delle auto, grazie ad una delibera approvata ieri dalla Giunta comunale che conferma l’esperienza degli ultimi anni.La decisione, in linea con il programma di mandato del sindaco Francesco Landi, istituisce un’area pedonale “serale-notturna” in via Porta di Mezzo, corso Garibaldi (fino all’intersezione con Via S. Angelo), piazza XXIV Giugno, via dei Goti e primo tratto di via Roma fino al civico 22, per tutti i giorni della settimana dal 6 luglio al 1 settembre, a partire dalle ore 18 fino alle ore 7 del mattino seguente.Fanno eccezione i giorni in concomitanza di manifestazioni che prevedono l’interdizione totale della circolazione veicolare agli altri accessi del centro storico, a garanzia degli utenti autorizzati per raggiungere le vie soprastanti. A seguito di questa delibera verranno sospesi gli effetti delle limitazioni/permessi imposti dalla ZTL nelle vie interessate dalla nuova area pedonale.“Ogni promessa è un debito – afferma il sindaco Francesco Landi - e siamo felici di aver rinnovato questo impegno preso di fronte ai cittadini. L’obiettivo è rendere Sarteano un luogo speciale per sarteanesi e turisti, consentendo di viverne appieno il centro storico durante le serate estive, ricche di eventi e sempre più vivaci. Se il borgo è frequentato, vissuto e visitato i benefici sono tanti e concreti per tutta la nostra comunità, oltre agli effetti positivi dal punto di vista ambientale che ogni riduzione del traffico porta con sé. Aria più pulita significa maggior qualità della vita e più salute per i cittadini”.Sarteano a piedi, quindi, dal tramonto all’alba, nella magia senza tempo delle secolari vie alle pendici del Castello. Sarteano Living, come un tempo.