Sarteano si tuffa nel medioevo fantasy con Civitas Infernalis

Nuova edizione del festival dedicato al fantastico da giovedì 25 a domenica 28 luglio

Dal 25 al 28 luglio il centro storico di Sarteano si tuffa nuovamente nel medioevo con “Civitas Infernalis”, il festival dedicato al fantastico arrivato alla sua VII edizione. Durante i giorni della manifestazione la cittadina sarà animata da personaggi fantastici, giochi di ruolo e artisti di strada, con tante opportunità di divertimento per grandi e piccini. Tutti i giorni dalle ore 18:30 per le vie del borgo si terrà il mercato dell’artigianato, del fantasy e dei prodotti locali. Da venerdì a domenica, a partire dalle ore 19, saranno attive anche le taverne lungo il centro storico che offrono i piatti della cucina tradizionale. Un festival reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’associazione Giostra del Saracino, della Proloco e del Comune di Sarteano, che riesce a coinvolgere la cittadinanza e le diverse realtà sociali del paese.Tema del festival di quest’anno, giunto all’ottava edizione, è “Camelot e la sua leggenda”, ispirata all’epopea dei Cavalieri della Tavola Rotonda, con dei forti riferimenti all’epoca in cui prodi cavalieri si scontravano in battaglie campali per conquistare terre lontane, difendere il proprio regno o le persone amate. Attraverso la storia fantastica di Camelot, cittadini e visitatori saranno guidati tra le magie e gli intrecci di cavalieri, alchimisti e stregoni usciti dalle leggende medievali.Per tutti i giorni del festival l’area spettacoli sarà animata da performance teatrali, spettacoli di strada e musica a cura della Compagnia Accademia Creativa, in Piazza Barbagli e lungo il centro storico. Saranno poi presenti giullari, sputa fuoco, trampolieri e artisti di strada, assieme a musici itineranti; nuovamente attivo il contest di Face & Bodypainting, che vedrà artisti e modelle creare vere e proprie opere d’arte, utilizzando il corpo come una tela.Tanti divertimenti anche per i più piccoli: le vie del borgo e il castello di Sarteano saranno infatti a disposizione dei bambini dai 5 ai 12 anni con giochi di ruolo itineranti di ambientazione fantasy (sabato 27 e domenica 28 luglio dalle ore 17). I giocatori, varcate le antiche mura della cittadina, seguiranno un’antica mappa e si districheranno tra pericoli da evitare, decisioni da prendere e figure magiche da affrontare. Infine, da venerdì a domenica a partire dalle 19, saranno attive le taverne delle contrade che offriranno prodotti tipici e specialità locali. Per il programma completo delle iniziative e degli eventi all’interno di Civitas Infernalis, consultare il sito web: www.sarteanoliving.it