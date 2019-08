Apre le porte SuoniAMO Sarteano, la settimana del pianoforte

Dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma per una masterclass a Sarteano: da giovedì a domenica i concerti degli allievi

Apre le porte SuoniAMO Sarteano, la masterclass di pianoforte tenuta dal Maestro Elisabetta Pacelli alla quale partecipano gli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre a Sarteano sarà la settimana del pianoforte, con lezioni ogni giorno ma anche con concerti gratuiti aperti al pubblico.I giovani musicisti del Conservatorio capitolino si esibiranno infatti giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 alle ore 19 nella chiesta di Sant’Andrea a Castiglioncello del Trinoro e la mattina di domenica 1 settembre, alle ore 11, nel Teatro degli Arrischianti. A quest’ultimo concerto domenicale nel principale teatro sarteanese parteciperanno anche Alberto Terrosi (flauto), Stefano Capocci (euphonium) e Elisa Viscarelli (pianoforte).I nove allievi del Conservatorio di Santa Cecilia che partecipano alla masterclass sarteanese sono: Giulia Casilli, Alice Del Rossi, Giacomo Mandarano, Emiliano Manna, Gabriele Micheli, Francesco Percuoco, Daniele Saracino, Simone Spadoni e Stefano Ziggiotti.Il Comune di Sarteano, che sostiene l’iniziativa, si conferma sempre di più città della musica, con un vivace calendario di eventi che sta accompagnando fino alla fine questa lunga estete. Si è infatti conclusa questa domenica la rassegna Sarteano Jazz&Blues, che ha registrato uno straordinario successo di pubblico sia locale che da fuori, attirando anche numerosi turisti nel borgo medievale.“Quest’anno abbiamo avuto tre summer school di musica – spiegano il sindaco Francesco Landi e l’assessore alla cultura Flavia Rossi – ed una per ingegneri su chimica verde ed energia sostenibile, tutte iniziative sostenute dall’amministrazione comunale. Ci piace ricordare anche la mostra fotografica NATURE, fino al 30 settembre a Rocca Manenti grazie al sodalizio con il MIA Photo Fair di Milano. Sarteano come luogo di formazione musicale, ma non solo, per una città internazionale che investe in cultura, arte e ricerca”.Ora tocca al pianoforte, protagonista assoluto fino a domenica prossima. Ai piedi dell’antico castello cambiano i generi e le sonorità, ma ad occupare la scena è sempre la stessa passione per la musica e per l’arte. Anche questo rientra nel fortunato brand Sarteano Living, strumento di promozione territoriale promosso dall’amministrazione comunale.