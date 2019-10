Sarteano, finanziato adeguamento antisismico scuola primaria

Lavori previsti per l'estate 2020. Landi: "La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto"

Nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Sarteano è stata approvata, dalla maggioranza, una variazione di bilancio che applica i risparmi degli anni passati per completare il finanziamento dell'adeguamento antisismico della scuola primaria "Don Milani" di Sarteano (scuole elementari)."La sicurezza dei nostri ragazzi è una delle nostre priorità – commenta il sindaco Landi – dopo aver concluso da poco i lavori di adeguamento antisismico alla scuola dell'infanzia, ora è la volta delle primarie. Si tratta di un lavoro più complesso, dato che l'edificio è disposto su due piani. Con la piena copertura economica dell'opera, deliberata sabato scorso, contiamo di andare nelle prossime settimane a gara, in modo da far partire i lavori nell'estate 2020, cercando di portare minor disagio possibile agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico".La variazione di bilancio approvata è di 360mila euro da avanzo di amministrazione, ai quali si sommano le risorse ottenute da bando europeo sull’edilizia scolastica grazie al quale il Comune di Sarteano è riuscito ad attrarre finanziamenti comunitari (660mila euro). L'atto è stato approvato con i voti della maggioranza, mentre le minoranze hanno votato contro.