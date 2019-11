Sarteano, inaugurata la Panchina Rossa

Amministrazione comunale, autorità, associazioni, tanti cittadini e alunni delle scuole sarteanesi con il loro “Albero dei pensieri” insieme per dire no alla violenza sulle donne

Inaugurata oggi alle 12 in piazzale Primo Morgantini con vista sul monte Cetona la Panchina Rossa per dire no alla violenza sulle donne. Presenti il sindaco Francesco Landi, l’assessora Donatella Patanè, tutta la giunta comunale, i consiglieri di maggioranza, il Maresciallo dei Carabinieri Diego Ria, la presidente della commissione regionale pari opportunità Rosanna Pugnalini, la vicepresidente dell’associazione Amica Donna Francesca Massi, la consigliera di Amica Donna Assunta Bigelli, la sindaca dei piccoli Greta Piu, le insegnanti e gli alunni delle scuole primarie e medie di Sarteano che hanno riempito “L’albero dei pensieri” con i biglietti a forma di mano scritti da loro con l’aiuto delle insegnanti. Biglietti che sono mani che non offendono ma creano e donano dolcezza e aiuto. Grande partecipazione anche da parte di tutta la cittadinanza.“Eravamo in tanti, è stato un segnale bellissimo. Quello di oggi non è stato un semplice taglio del nastro – spiega il sindaco Landi – ma un momento di condivisione. Un guardarci negli occhi per capire che non si è soli e che insieme va affrontato questo tema. Uomini e donne, non gli uni contro gli altri ma dalla stessa parte. Quella del dialogo, della ragionevolezza, dell’imparare ad affrontare i problemi di relazione, anche i più difficili, con rispetto, anche scontrandosi, ma mai arrivando a violenza e sapendo poi anche chiedere scusa. Che è il vero atto di forza. Fa sorridere chi nega che questo sia un tema, vuol dire non conoscere i numeri, non osservare la realtà del quotidiano. La risposta della Valdichiana sta in un lavoro continuo di crescita culturale, iniziative di sensibilizzazione e sportelli d’ascolto fino alla messa a punto e funzionamento della rete antiviolenza a supporto di chi si trova in difficoltà e magari non riesce, per mille motivazioni, a trovare il coraggio di denunciare la sua situazione di sofferenza. Le istituzioni, la politica, le forze dell’ordine, le associazioni, ci sono”.I prossimi appuntamenti sarteanesi del cartellone “La Valdichiana Senese dice no”, che raccoglie tutte le iniziative previste intorno al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, saranno questo fine settimana al Teatro Comunale degli Arrischianti, quando andrà in scena Magnolia cafè, scritto e diretto da Angels Aymara e a cura della stessa compagnia del teatro. Gli spettacoli si terranno venerdì 29 e sabato 30 novembre alle ore 21:15 e domenica 1 dicembre alle ore 17:30.