''Magnolia Cafè'', a Sarteano una residenza teatrale sotto rami di magnolia

Si concluderà con una tre giorni di spettacoli a Sarteano la residenza teatrale di Àngels Aymar, regista, drammaturga e attrice catalana, ormai al lavoro con gli Arrischianti da due mesi.I rami di magnolia sono stati appesi, i tavolini del cafè sono apparecchiati, gli attori ripetono le loro battute: tutto è pronto per aprire le porte del Magnolia Cafè, titolo e luogo dello spettacolo che da venerdì 29 novembre sarà in cartellone a Sarteano.La Aymar ha lavorato da ottobre con la compagine sarteanese (12 sono gli attori sulla scena) e ha anche diretto un laboratorio teatrale di una settimana: due mesi di intensi incontri, scambi e confronti che termineranno con la messa in scena di un testo mai rappresentato fino ad adesso, e tradotto in italiano per la prima volta.“Ci tenevo a lavorare con tutti gli attori che ho incontrato in questi anni - dice la Aymar, a Sarteano per il quinto anno consecutivo - tanto da aggiungere un personaggio alla mia piéce: sono molto curiosa di vedere il risultato finale, perchè, sebbene il testo sia stato presentato come lettura scenica molte volte, non è mai stato allestito su palcoscenico”.Una bella sfida per gli Arrischianti, che non sono nuovi a simili imprese (tre anni fa la prima nazionale di “Dall’inferno alla luna”, alla presenza dell’autore Jean-Pierre Thiercelin), ma che alzano ogni volta l’asticella per mettersi alla prova e stupire il pubblico.“Non è comune trovare compagnie teatrali che lavorino su un testo originale, ne curino la traduzione, e producano uno spettacolo invitando alla regia l’autore: in questa maniera si ha un disegno sartoriale dei personaggi, perfettamente ritagliati sugli attori" conclude Laura Fatini, che ha tradotto il testo e fortemente voluto che questo progetto si realizzasse, fin dal suo primo incontro con la Aymar, a dicembre 2014.Non resta che assistere allo spettacolo, dunque: prenotare al Magnolia Cafè, sedersi, e ordinare un ottimo cremat!MAGNOLIA CAFE’Venerdì 29 novembre ore 21.15Sabato 30 novembre ore 21.15Domenica 1 dicembre, ore 18Teatro Comunale degli Arrischianti- Sarteanoprenotazioniprenotazioni@arrischianti.it393/5225730