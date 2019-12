Sarteano, AdF porta alle elementari borracce ed educazione ambientale

Il progetto AdF “Acqua di casa mia” fa tappa nel paese della Giostra del Saracino

Il progetto educativo di Acquedotto del Fiora “Acqua di casa mia! Io dico no alla plastica” ha fatto tappa oggi a Sarteano nella scuola primaria "Don Lorenzo Milani". L’assessore Donatella Patanè, gli insegnanti e il personale AdF hanno consegnato agli alunni le borracce riutilizzabili #Bestwater, con le dovute indicazioni per lavarle e mantenerle sempre pulite e pronte per l’uso. Per i ragazzi è stato il primo passo per diventare “Guardiani dell’Acqua”, grazie anche ad alcuni consigli pratici per farne buon uso ed evitare di sprecarla.La consegna delle borracce, che ha riscosso grande entusiasmo, rappresenta il punto di partenza di un percorso di educazione all’acqua e alla sostenibilità ambientale che gli insegnanti svilupperanno in classe, a partire dalla II A che ha già aderito e che farà da capofila.“Oggi è stata una giornata importante – racconta l’assessore Pantanè – l’inizio di un percorso. Grazie al bel progetto di AdF, impegnato fortemente nella politica educativa per un corretto uso dell’acqua, le bambine e i bambini della scuola primaria tratteranno i temi del ciclo dell’acqua, della sua qualità e dell’inquinamento da microplastiche e altro ancora. Ringrazio gli insegnanti e ai ragazzi chiedo di essere ambasciatori di queste buone pratiche anche in famiglia, per un futuro con più acqua e senza plastica ”.“Il progetto educativo che AdF sta portando nelle scuole dei comuni soci è un’ottima iniziativa – fa sapere il sindaco Landi – non solo per il dono della borraccia che invita a bere l’acqua del rubinetto e ad eliminare le plastiche monouso, ma anche per far conoscere più da vicino e rispettare la risorsa più preziosa che ci sia. Un segnale importante nel rapporto con il territorio che va nella direzione giusta”.Al termine del progetto, che si svilupperà durante l’anno, gli alunni che avranno partecipato riceveranno da AdF l’attesto ufficiale di “Guardiano dell’acqua” con tanto di spilletta/distintivo.