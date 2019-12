A Sarteano arriva il Natale con i suoi Presepi nel Borgo

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, oltre agli imperdibili presepi dal mondo, la pira della vigilia, il mercatino di Natale, i tour in carrozza, i giri in pony, l’officina degli elfi e molto altro ancora

A Sarteano arriva il Natale e, come da tradizione, il borgo si riempie di presepi. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno loro i protagonisti indiscussi delle feste natalizie sarteanesi, vere e proprie opere d’arte che attirano appassionati e curiosi da ogni parte del mondo.Ma ci saranno anche il mercatino di Natale, la proiezione di Maria e Giuseppe con il bambinello sulla facciata della chiesa di San Francesco, gli stand enogastronomici, l’ufficio di Babbo Natale, i tour del centro storico in carrozza, i giri in pony, i laboratori di Mamma Natale, l’officina degli elfi e molto altro ancora. Non mancherà, infine, la pira della vigilia in pazza Bargagli. A Capodanno, oltre al consueto spettacolo teatrale della Compagnia degli Arrischianti, feste in piazza e al palazzetto dello sport, per venire incontro ai desideri di tutti e di tutte le età!I ''Presepi nel Borgo'' saranno tanti: quelli della Contrade della Giostra del Saracino, il museo dei presepi dal mondo, che quest’anno sposterà una parte della collezione a Siena per una importante mostra ai Magazzini del Sale, ma anche l’esposizione “Viaggio tra i presepi” di Elena Turci, un allestimento diffuso tra la sala mostre e le vetrine dei tanti commercianti che hanno collaborato a questo particolare percorso.In sala mostre ci sarà anche un’esposizione di natività e opere d’arte realizzate con varie tecniche dal titolo “La femminilità nell’arte: un percorso tra la tela e il raku”, degli artisti Nadia Baglioni e Leonardo Pinzi.“Come ogni anno abbiamo convocato diversi mesi fa tutte le associazioni e i commercianti – spiega l’assessore Flavia Rossi – per decidere e organizzare insieme tutto ciò che riguardava il Natale, addobbi e calendario eventi. Ringrazio la Proloco, le varie associazioni tra le quali gli Arrischianti, il comitato genitori, la Giostra del Saracino, ma non solo. Insieme abbiamo messo a punto un ricco calendario di iniziative, per un Natale speciale sia per chi viene da fuori, sia per i sarteanesi”.Per informazioni: 0578 269204, turismo@comune.sarteano.si.it, www.sarteanoliving.it