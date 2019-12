''L’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo'' fa tappa a Sarteano

Mercoledì 11 dicembre, alle 16.30, incontro al Circolo Arci Lavoratori con la giornalista Alice Pistolesi

Sarà presentata mercoledì 11 dicembre a Sarteano la nona edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, l’annuario ideato da Raffaele Crocco, giornalista Rai, scrittore e documentarista. L’appuntamento è in programma alle ore 16.30 con un incontro pubblico al Circolo Arci Lavoratori, in Piazza Bargagli 19, alla presenza di Alice Pistolesi, giornalista de L'Atlante, Serenella Pallecchi, presidente del Comitato provinciale Arci Siena e Francesco Landi, sindaco di Sarteano.La presentazione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è promossa da Arcisolidarietà Siena in collaborazione con il Cesvot, il Comitato Arci Siena aps, il Circolo Arci Lavoratori, il Circolo Arci Crunelab aps e il Circolo Arci Piazze e con il patrocinio del Comune di Sarteano. Al termine dell’appuntamento, i promotori offriranno un aperitivo a tutti i presenti. La mattina di mercoledì 11 dicembre, inoltre, l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo sarà presentato alla scuola secondaria di primo grado “Arnolfo di Cambio” di Colle di Val d’Elsa, in un incontro riservato agli alunni e alle insegnanti delle classi terze.L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è nato su idea del giornalista Raffaele Crocco con il supporto dell’Associazione 46° Parallelo e la collaborazione del Premio Ilaria Alpi e delle edizioni AAM Terra Nuova di Firenze. Il volume accende ogni anno i riflettori sul tema dei conflitti che sono in corso sul pianeta, sulle motivazioni che li provocano e, soprattutto, sulle condizioni umane e sociali delle popolazioni civili che ne sono vittime insieme ai territori interessati.