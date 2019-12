''Che m'importa del mondo'', a Sarteano il Capodanno degli Arrischianti arriva a 10!

Dieci anni di Capodanno a teatro per gli Arrischianti: se è vero che squadra che vince non si cambia, ci aspettano molti altri brindisi sul palco del teatro di Sarteano.

Negli anni, la formula del capodanno della Nuova Accademia degli Arrischianti, si è consolidata e collaudata: spettacolo alle 22, buffet e brindisi alle 24 per accogliere il nuovo anno, e poi festa.Tutta l’associazione è impegnata per rendere questa festa indimenticabile - chi sulla scena, chi in biglietteria, chi a preparare il buffet - ed è per questo che il Capodanno a Teatro è diventato un appuntamento immancabile per molti sarteanesi e non che ogni anno attendono il “via alle telefonate!” per potersi conquistare l’agognato posto in platea.L’onere e l’onore di dirigere lo spettacolo di questa particolare edizione è toccato a Gabriele Valentini, regista della compagnia, che ha inaugurato questa tradizione nel 2009 con il fortunato “Romeo/Giulietta”.“Tornare a dirigere lo spettacolo di Capodanno è ogni volta una bella sfida - afferma Valentini - perchè si sente un po’ la responsabilità di accompagnare il pubblico in un giorno di festa, nel momento di passaggio da un anno all’altro. E lo spettacolo di quest’anno è proprio ritagliato su questo tema”."Che m’importa del mondo" - questo il titolo dello spettacolo - parla infatti di un gruppo di persone che si trovano in un bar ad aspettare la fine del mondo, prevista come imminente: un momento di passaggio, dunque, piuttosto particolare.“Tutto si gioca sul filo dell’ironia e della comicità, sebbene il tema possa sembrare tragico - prosegue Valentini - Mi piace affrontare tematiche serie da una prospettiva rovesciata, seguendo l’idea di leggerezza insegnata da Calvino”.Lo spettacolo andrà in scena dal 28 al 30 dicembre alle ore 21.15, mentre l’appuntamento per Capodanno è a partire dalle 22: che sia per salutare insieme il 2019 o semplicemente per passare una divertente serata a teatro, gli Arrischianti vi aspettano a teatro!