Sarteano: l’assessore Francesca Tosti entra in Italia Viva

Francesca Tosti, assessore del Comune di Sarteano, entra in Italia Viva. “Restano immutati, e credo si rafforzeranno, l'impegno e la volontà di dare il mio contributo all'interno dell'amministrazione comunale e del Centrosinistra per Sarteano ma il mio sentire politico, la mia 'casa', è Italia Viva. Credo che lo sia sempre stata”.



Così Tosti spiega il suo ingresso nel nuovo partito di Matteo Renzi. Imprenditrice e manager, attiva nell'associazionismo, civica fino all'ingresso nel Pd avvenuto dopo le amministrative del 2017 quando fu la seconda degli eletti per numero di preferenze, Francesca Tosti entra “in Italia Viva per – spiega - allargare l'azione politica e lavorare alla costruzione sul territorio di una forza innovativa e femminista capace di rendere la coalizione più plurale e forte, in grado di battere le formazioni populiste e pericolose”.



Soddisfazione per l'adesione di Francesca Tosti a Italia Viva dal capogruppo in Consiglio regionale Stefano Scaramelli che la definisce "persona libera, di alto profilo umano e professionale che arricchisce la composizione del nuovo partito e porta un contributo importante anche per l’esperienza amministrativa. Con Francesca Tosti – conclude Scaramelli – si rafforza la presenza delle donne di Italia Viva nei consigli comunali della provincia di Siena e della Toscana”.