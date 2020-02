Sarteano, approvato il Bilancio previsionale 2020

"Nessun aumento dei servizi comunali, sostegno a famiglie e imprese. Continuano investimenti in opere pubbliche"



Il Consiglio comunale di Sarteano ha approvato lunedì 10 febbraio il bilancio di previsione per gli anni 2020-2021-2022. Il bilancio è stato oggetto di concertazione con i sindacati e le associazioni di categoria ed è stato presentato e discusso preventivamente in Commissione bilancio con le minoranze, rispetta il pareggio di bilancio e i vincoli di finanzia pubblica.



"Grazie ad una gestione oculata delle spese e alle risorse accantonate negli anni confermiamo gli obiettivi principali del nostro mandato - commenta il Sindaco di Sarteano, Francesco Landi - ovvero nessun aumento dei servizi a domanda individuale (rette nido, mense, pasti anziani, casa di risposo, ecc.), confermate le agevolazioni tariffarie per chi è in difficoltà, ancora una volta risorse per bandi ristrutturazioni nel centro storico, apertura nuove attività, sostegno alla cultura, sociale e sport e molto altro ancora".



L'esposizione del sindaco Landi si è soffermata in modo particolare sugli investimenti, resi possibili grazie al cospicuo avanzo di amministrazione prodotto negli anni passati ("la cassa del Comune di Sarteano si attesta intorno ai 3,7 mln di euro, indice di stabilità e di solidità dell’ente"), facendo il punto sui tanti cantieri aperti e pronti a partire.



"Siamo assorbiti dalla gestione dei tanti cantieri attivi - commenta Landi - basti pensare dalla realizzazione della nuova isola Ecologica a Baccaciano, la pavimentazione via dei Goti nel centro storico, la realizzazione dello stradone in pian di Mengole con tanto di marcipaiede e il primo tratto di pista ciclabile, assegnati i lavori per la strada di accesso al Castello e molto altro ancora. Con questo bilancio, daremo vita a nuove progettazioni e ad una serie di nuove manutenzioni. L'opera più importante sarà la ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani" per interventi di adeguamento sismico, risparmio energetico e abbattimento delle barriere architettoniche con buona parte delle risorse (660.000 euro) di provenienza europea, ottenute grazie alla Regione".



Diventerà cruciale nei prossimi mesi, ha infatti affermato il Sindaco, andare a reperire risorse esterne al nostro bilancio per finanziare nuove opere pubbliche: "intanto arriveranno circa 100 mila euro dalla Regione e 50 mila euro dal Governo per investimenti, ma abbiamo messo a leva altri canali che spero ci diano i frutti sperati”.



Ha votato a favore il gruppo Centrosinistra per Sarteano, apprezzando l'impostazione della Giunta, mentre il consigliere di minoranza presente, Ugo Pansolli ha dichiarato di "condividere alcune scelte fatte, ma di dissentire su altre" e alla fine si è astenuto.



Tra le novità del bilancio, a seguito della nuova concessione del Palazzetto dello Sport, il contributo alle spese di gestione del Comune passa dagli "storici" 36mila euro all'anno a 50 mila euro "prova tangibile che vogliamo sempre di più valorizzare e sostenere lo sport a Sarteano, come elemento di coesione e crescita sociale della nostra comunità e dei nostri ragazzi".