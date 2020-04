Comune di Sarteano: attivo il contributo straordinario affitto per l’emergenza Covid-19

In difficoltà a causa dell’emergenza? Fino all’11 maggio si può presentare domanda. Sempre attivi i “buoni spesa” e il conto corrente per le donazioni

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 c’è chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica e anche il pagamento dell’affitto può rappresentare un problema. È per rispondere a questa esigenza che il Comune di Sarteano, con le risorse attivate dalla Regione Toscana, ha messo a disposizione un contributo per aiutare le famiglie che più stanno subendo le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.La misura è già operativa: fino all’11 maggio i soggetti in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda per ottenere tale contributo straordinario, che sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione, in misura comunque non superiore a 250 €/mese, e sulla base delle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020, se permangono le condizioni con cui si ha avuto accesso al contributo stesso.Per poter accedere all’aiuto economico bisogna essere residenti nel Comune di Sarteano, titolari di un regolare contratto di locazione a uso abitativo riferito all’alloggio in cui si ha la residenza e non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda (salvo particolari situazioni indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Sarteano).Per quanto riguarda gli aspetti economici, è necessario che il valore del proprio ISE non sia superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019 e che il danno subito abbia comportato una diminuzione del reddito del nucleo familiare superiore al 30% rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia. Il contributo non è cumulabile con quello per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo all’affitto per l’anno 2020 e non si può essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.Le domande dovranno essere compilate sul modello disponibile sul sito del Comune di Sarteano o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, previo appuntamento, chiamando il numero 0578/269256. Le stesse, firmate e corredate da copia di un documento di identità e del contratto di locazione, dovranno poi essere consegnate entro e non oltre il 11/05/2020 a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano, oppure inviate tramite email all’indirizzo protocollo@comune.sarteano.si.it (la risposta automatica vale come ricevuta) o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it. L’erogazione dei contributi ai beneficiari avverrà sulla base di una graduatoria redatta dal Comune.Si ricorda, inoltre, che è ancora possibile accedere ai “buoni spesa”: i cittadini che pensano di averne titolo devono fare apposita domanda compilando e restituendo firmati i modelli e di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale, reperibile sempre sul sito del Comune di Sarteano, dichiarando anche brevemente la condizione di difficoltà economica collegabile all’emergenza da Covid-19.Infine, è ancora attivo il conto corrente attivato dal Comune di Sarteano per raccogliere donazioni da destinare a famiglie e aziende sarteanesi colpite dall’emergenza. Chiunque può donare con un bonifico al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Sarteano - IBAN: IT 33 M 01030 72030 000000287975 - Causale: Donazione Emergenza Covid Sarteano. Un gesto concreto per dare una mano, in questo delicato momento, alle famiglie e alle aziende di Sarteano e ai sarteanesi in difficoltà.