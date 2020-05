Sarteano, ok rimodulazione dei mutui: liberati 114mila euro di bilancio per il 2020 e 105mila euro per il 2021

Il Consiglio comunale di Sarteano si è riunito questa mattina, sabato 16 maggio, per approvare una opportunità offerta dal Governo ai Comuni, ovvero di rinegoziare mutui con la Cassa depositi e prestiti al fine di liberare risorse da destinare alla gestione di questa difficile situazione dovuta al Coronavirus.Grazie al voto di oggi, il bilancio del Comune di Sarteano si “alleggerisce” nelle uscite di parte corrente per l'anno 2020 di 114mila euro, e per il 2021 di 105mila euro. Tradotto, quelle risorse possono ridare un po’ di fiato a una situazione molto complicata anche per i Comuni.“Ci alleggeriamo di alcuni oneri per aiutare al massimo famiglie e imprese – commenta il sindaco Francesco Landi – ringrazio gli uffici che ci hanno consentito di cogliere in modo tempestivo questa opportunità. Anche i bilanci dei Comuni, oltre a quelli di famiglie e imprese, sono in enorme difficoltà per le prevedibili minori entrate, poter rinviare alcune scadenze ci consente di investire i soldi per la situazione di emergenza e ci aiuta a mantenere i servizi, che sarebbero altrimenti a rischio. Si tratta di un primo passo per rimettere in condizione gli enti locali, tra i quali anche il Comune di Sarteano, di ridurre le criticità sui bilanci che si sono verificate in questo momento straordinario".La rinegoziazione comporta che verrà ricontrattata anche la scadenza dei mutui accesi: quello con la scadenza più lontana prima si sarebbe concluso nel 2031, mentre ora si concluderanno nel 2043. Si tratta di mutui accesi in passato, prima delle amministrazioni guidate da Francesco Landi, per sostenere investimenti in edifici e infrastrutture comunali. Hanno votato a favore di questa decisione i consiglieri della maggioranza e il consigliere di minoranza Arnaldi, mentre si è astenuto Pansolli. Assenti alla seduta i consiglieri Mariani e Andreini.