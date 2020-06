I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle ore 10.10 di questa mattina, lunedì 15 giugno, per un principio di incendio all'interno di un garage in via tagliamento, nel comune di Sarteano.L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse, riuscendo così a limitare i danni. Non si segnalano lesioni strutturali, nè persone coinvolte.