Sarteano: al via le iscrizioni ai Centri estivi 2020 nella massima sicurezza

Dall'1 luglio al 28 agosto presso la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria per bambini dai 3/5 e 6/11 anni

Il Comune di Sarteano pronto a far partire i Centri estivi 2020 per i ragazzi che potranno così ritrovare quella socialità e condivisione persa in questi ultimi mesi a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza a scuola. l Centri estivi sono stati organizzati per garantire, da un lato, la massima sicurezza in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19, e, dall’altro, programmando una serie di attività ludico e ricreative stimolanti e sicure per i ragazzi. L’obiettivo è di offrire alle famiglie, nell’arco estivo, un luogo per i propri figli, ricco di stimoli, idoneo a sviluppare e potenziare processi di integrazione e crescita e di ripristinare le condizioni per l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco, soprattutto in questa particolare fase di emergenza sanitaria.“È forte la volontà di garantire il diritto alla socialità ed al gioco dei bambini e delle bambine, così compromesso durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus - afferma l’Assessore all’Istruzione e Politiche giovanili, Donatella Patanè - ma altrettanto importante è il nostro sguardo attento alle famiglie che devono conciliare tempi e spazi genitoriali con quelli lavorativi. Nonostante il momento difficile - prosegue Patanè - si è voluto dare un segnale di vicinanza alle famiglie, mettendo al centro delle politiche comunali i bambini e le bambine. È, adesso più che mai, di fondamentale importanza mantenere alta l’attenzione nei confronti dei più piccoli che devono fronteggiare un grave rischio di deprivazione educativa oltre alla mancanza di stimoli, di relazioni con adulti e di attività fisica, al di fuori del contesto domestico”.I Centri Estivi, gestiti dalla Cooperativa Piccolo Mondo S.n.c. - soggetto individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica - si svolgeranno presso la scuola dell'infanzia e scuola secondaria, per il periodo 1 luglio - 28 agosto, nell’orario 8.00-13.00, dal lunedì al venerdì in cicli di due settimane circa e sono rivolti ai bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11. Il numero minimo di bambini per la realizzazione dei cicli è di 10 per ogni fascia d’età, per un massimo di 20 bambini nella fascia 3/5 e 21 nella fascia 6/11. Le attività saranno organizzate per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità e dello stesso educatore per tutto il tempo di svolgimento delle stesse.Rette e facilitazioni economiche. La retta per il singolo ciclo di due settimane è fissata in 170 euro, mentre per due cicli - ovvero per l’intero mese - è di 300 euro. La Regione Toscana, nell’ambito delle politiche di sostegno all’educazione, compartecipa al costo dei Centri Estivi attraverso i Progetti Educativi Zonali. Sono inoltre previste riduzioni per la partecipazione di più figli e le famiglie potranno utilizzare il Bonus Baby Sitting I.N.P.S. (bunus statale). Per le famiglie che non usufruiranno del bonus statale, il Comune di Sarteano, grazie anche ad una donazione da privati, coprirà il 25 per cento del costo di ciascun ciclo e si farà carico del costo degli educatori per bambini e bambine con disabilità.Le domande di iscrizione verranno accettate nel giardino antistante il Nido d’Infanzia comunale “La Locomotiva”, in via della Costituzione, 4 a Sarteano, nei i seguenti giorni ed orari: venerdì 19 giugno dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e lunedì 22 giugno dalle ore 8:30 alle ore 10:30.Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla società “Piccolo Mondo”, che gestisce il Nido di Infanzia comunale di Sarteano, chiamando o scrivendo una E-mail a Sara Arnaldi (cellulare 333 7333097; E-mail: saraarnaldi@libero.it ).