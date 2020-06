Sarteano: contributo affitti per il 2020

Il Comune ha pubblicato il bando. C’è tempo fino al 15 luglio 2020 per presentare la domanda

Il Comune di Sarteano ha pubblicato nel sito istituzionale il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2020 implementando le risorse regionali con 5000 euro da bilancio.Possono accedere al bando i cittadini residenti nel Comune di Sarteano che hanno un contratto di affitto e non hanno proprietà o usufrutto di un alloggio. Per presentare la domanda sono previsti determinati requisiti che sono indicati nel bando stesso ed essere in possesso dell’attestazione ISEE non scaduta (al momento di presentazione della domanda) dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a Euro 28.770,41 ed un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 16.500,00. Tra i documenti da allegare alla domanda, pena l’esclusione, figurano la copia del contratto di locazione e la copia del versamento dell’imposta di registro annuale. Qualora siano presenti nel nucleo familiare soggetti disabili, deve essere allegato alla domanda anche il certificato della competente ASL. L’entità del contributo è determinato sulla base dell’incidenza del canone di locazione annuo regolarmente registrato ed il valore ISE. Sulla base della documentazione prodotta sarà formulata una graduatoria che ha validità fino al 31 dicembre 2020. La domanda va presentata entro le ore 12,00 del 15 luglio 2020.La modulistica per presentare la domanda può essere scaricata dal sito internet del Comune di Sarteano oppure può essere ritirata presso l’Ufficio Protocollo o Servizi alla Persona, previo appuntamento, chiamando il numero 0578 269256 oppure 0578 269251.Le domande compilate, corredata dalla documentazione richiesta nel bando, può essere presentata entro le ore 12.00 del 15 luglio 2020: a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano; oppure, invia tramite E-mail all’indirizzo: protocollo@comune.sarteano.si.it ; oppure, inviata per PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it. Questo il link al bando e alla modulistica per presentare la domanda: