Distretto Sarteano, la risposta dell'Ausl Toscana Sud Est

L'Ausl Toscana Sud Est risponde all'intervento di Simonetta Losi (FI) che in un paio di settimane, aiutata da un comitato spontaneo di cittadini, ha raccolto oltre 450 firme per la riapertura completa del distretto sanitario di Sarteano ( vai all'articolo )."Siamo consapevoli della situazione in cui è il distretto sanitario di Sarteano e stiamo aspettando dal sindaco la data in cui poter ripartire con tutti i servizi - risponde con una nota l'Ausl -. In queste settimane, infatti, abbiamo lavorato con l’amministrazione comunale affinché sia possibile procedere alla riapertura di tutti i servizi in totale sicurezza. Per garantire la sicurezza sia degli operatori sia degli utenti è, infatti, necessario realizzare il chek point. In agosto, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Sarteano, sarà allestito il chek point e contestualmente torneranno tutti i servizi pre-Coronavirus. Per la piena ripartenza è necessario siglare la convezione con il Comune di Sarteano."