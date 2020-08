''Wake Up Sarteano'', continuano gli eventi nel fine settimana

Il cartellone “Wake Up Sarteano”, organizzato dal Comune e dalle associazioni di Sarteano, per venerdì 7 agosto offre un concerto della Trasimeno Big Band. La proposta riguarda un vasto repertorio di circa due ore, durante le quali verranno omaggiati grandi compositori come John La Barbera, Irving Berlin, Harbie Hancock, Henry Mancini, attraverso brani proposti in versioni arrangiate per la big band. L’appuntamento, gratuito, è in piazza Bargagli (ore 21,30). Serve comunque la prenotazione al numero: 3935225730.Sabato 8 agosto, altra esperienza con la guida Pamela Santoni: percorso guidato alla scoperta del borgo medievale di Sarteano. Al termine, degustazione di prodotti locali (15 euro). La partenza è all’ufficio turistico (ore 17,30). Dopo due ore l’arrivo e la possibilità di scoprire i prodotti del territorio, con una sorta di apericena. Altro appuntamento, dalle ore 19, è a Fonte Vetriana dove è prevista la tradizionale Cena nel borgo, con la partecipazione del gruppo musicale “Ottoni per caso”.Da non perdere per gli appassionati, nei giorni di sabato 8 e domenica 9, la seconda edizione di Valdorcia adventure, dal titolo “Le vie dei bisonti”, evento riservato ai motociclisti. Organizzato da Val d’Orcia Rally team, è un itinerario a margherita con due tappe giornaliere che parte e arriva a Sarteano. L’intento è far scoprire i luoghi meno conosciuti dal turismo “tradizionale” attraverso percorsi giornalieri su strade bianche e sulla viabilità secondaria, tracciato per moto da turismo “che strizzano l’occhio” all’off-road (moto da enduro non specialistiche mono o pluricilindriche). Sarà un viaggio nel sud della provincia di Siena, per circa 400 chilometri complessivi: nulla di tecnico, solo un immersione in un paesaggio iconico!