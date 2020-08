Note da Oscar: la Filarmonica di Sarteano e gli Ottoni per Caso, per una serata di musica in onore di Fellini e di Morricone

Concerto il 13 agosto a Sarteano in iiazza San Lorenzo alle ore 21,30 ad ingresso libero



Dopo otto lunghi mesi di forzato silenzio, la Banda della Società Filarmonica, insieme agli Ottoni per Caso, tornerà ad esibirsi a Sarteano. Accantonati per il momento i progetti per celebrare in pompa magna il 170° anniversario della fondazione (19 settembre 1850), con insolita tempistica la banda ha sfidato il caldo estivo e, nel rispetto delle regole di sicurezza, si è messa al lavoro per preparare il concerto d'estate, evento sempre molto atteso dai Sarteanesi e dagli ospiti, che anche quest'anno non hanno rinunciato alla loro vacanza in questo verde angolo della Toscana.



La serata musicale, che vedrà sul palco i quaranta musicisti della banda cittadina, insieme alla brillante formazione degli Ottoni per Caso, sarà dedicata alla grande musica italiana composta per il cinema, ma non solo. I virtuali protagonisti del concerto saranno Nino Rota, compositore prediletto di Fellini, e Ennio Morricone, dei quali verranno riprodotte alcune indimenticabili melodie.



Per valorizzare le caratteristiche degli "Ottoni" e della banda, formazioni per certi versi simili, ma con proprie specificità, non mancheranno spunti musicali diversi, come un doveroso omaggio al genio di Beethoven, nel 200° anniversario della nascita, alle composizioni dei maestri americani del pop e dello swing. Gli Ottoni per caso saranno diretti dal M° Giacomo Roghi, mentre la banda seguirà la "bacchetta" impugnata dal M° Filippo Zambelli.



L'evento è inserito nel programma Wake Up Sarteano, promosso dal Comune di Sarteano, in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e le altre associazioni cittadine.



Il concerto avrà luogo giovedì 13 agosto a Sarteano, in Piazza San Lorenzo, alle ore 21,30. L'ingresso è libero, la prenotazione è consigliata, al numero di telefono: 393 5225730.