Pd Sarteano: ''Niente Festa de l’Unità nel 2020 per rispetto della crisi Covid''

Domenica 23 agosto ''Pranzo resistente a Pietraporciana''



"L’emergenza sociale e economica che è seguita alla pandemia Covid è ancora in corso e va affrontata con tutte le energie possibili. Come circolo Pd “Ivo del Buono” di Sarteano abbiamo deciso, seppur con sofferenza, di rinunciare alla tradizionale Festa de l’Unità che si sarebbe tenuta proprio in questi giorni. Sarebbe stato complesso, se non impossibile, garantire le adeguate misure di sicurezza per volontari e ospiti, ma soprattutto in un anno complicato per tante attività commerciali, a partire dalla ristorazione e tutti coloro che lavorano con il settore turistico, ci sembrava poco opportuno mettere in piedi la nostra festa. Certe volte è meglio fermarsi, torneremo il prossimo anno, più uniti che mai." Così spiega il Partito Democratico di Sarteano



"Nel frattempo, per ritrovarci e stare insieme, lanciamo un “Pranzo resistente a Pietraporciana”, all’aperto e con le dovute precauzioni, domenica 23 agosto. Un momento per ritrovarci tra iscritti, simpatizzanti, amici e compagni per passare una giornata insieme, e rivedersi al fresco della riserva naturale di Pietraporciana. Saranno con noi anche i candidati del Pd in consiglio regionale Simone Bezzini e Elena Rosignoli, in modo da entrare nel clima della campagna elettorale che ci aspetta.



Proprio in questa settimana abbiamo ospitato, in un clima di grande entusiasmo, il candidato del centrosinsitra Eugenio Giani. Da oggi saremo tutti impegnati per rinnovare e confermare il buon governo della Toscana, sconfiggere le destre, rendere il territorio della provincia di Siena sempre più protagonista nei prossimi anni. "



Per chi fosse interessato a partecipare al pranzo di domenica 23 agosto a Pietraporciana, può contattare Tiziana 333 5687001, o Mirco 328 2486315.