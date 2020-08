Sarteano, Ausl Toscana Sud Est: riattivati i servizi del presidio distrettuale

Da lunedì 24 agosto a Sarteano riprendono i servizi sanitari erogati nel presidio distrettuale di Ausl Toscana Sud Est. Dopo aver attrezzato i luoghi, definito le procedure e riorganizzato le attività in modo da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, Asl prosegue la fase di ripresa progressiva delle attività a cui, da lunedì prossimo, si aggiunge il distretto di Sarteano."L'impegno di Asl in queste settimane - spiega la Sud Est in un comunicato - ha visto l'azienda sanitaria seguire le Linee guida per la gestione della fase di de-escalation dell’emergenza Covid-19. Per consentire la ripartenza di tutte le attività sanitarie erogate nel distretto di Sarteano, Asl sta partecipando all'indizione di un appalto per il servizio di check-point e alla regolamentazione dell'accesso al presidio. Intanto, fino all'espletamento delle procedure, sarà sottoscritta una specifica convenzione con il Comune di Sarteano per assicurare la funzione di check point e controllo degli accessi.Di seguito gli orari da lunedì 24 agosto:Prelievo ematico: lunedì, martedì e venerdì dalle 7,30 alle 9,00Ritiro referti: lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 9,30.Front office amministrativo: lunedì, martedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30 - mercoledì e giovedì dalle 9,00 alle 12,30.Front office Servizio Sociale: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 solo su appuntamento da fissare al numero 0578/713143.I prelievi ematici verranno effettuati con prenotazione CUP.Attività infermieristica ambulatoriale (esclusi i prelievi): su appuntamento telefonando lunedì, martedì e venerdì dalle 7,00 alle 9,00 al numero 0578/713144.