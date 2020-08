''Che diavoli a Sarteano!'', due escursioni guidate da non perdere

Appuntamento sabato 29 agosto alle 17,30

Continuano le escursioni guidate a tema, a Sarteano, con la guida Pamela Santoni. La prossima, in programma sabato 29 agosto, avrà come titolo: “Che diavoli a Sarteano!”. Sarà un viaggio nella mitologia e nella leggenda, che in questa località ha uno stretto legame con gli inferi: basti citare la tomba della Quadriga infernale, con la raffigurazione di un demoniaco Caronte e di un serpente a sei teste, oppure la leggenda di Dorilla, inghiottita nella Buca del Diavolo.La partenza, come sempre, è all’ufficio turistico (ore 17,30), per una escursione di oltre due ore, che termina con un aperitivo, riservata a un numero minimo di dieci persone: per questo è obbligatoria la prenotazione. Sarà l’occasione per assaggiare i migliori prodotti agroalimentari e i vini del territorio. Sabato 5 settembre l’ultima iniziativa, questa volta seguendo un filone romantico: passeggiata attraverso i vari punti panoramici fino al castello, al tramonto (partenza ore 19,30 sempre dall’ufficio turistico).Per informazioni e prenotazioni: telefono 0578 269204, mail turismo@comune.sarteano.si.it.