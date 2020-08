Inaugurato il nuovo centro di raccolta di Sarteano

La struttura, molto attesa dalla cittadinanza, si trova sempre in località Baccaciano e sarà gestita da Sei Toscana

Il sindaco Landi: “Una struttura moderna a servizio dei cittadini e dell’ambiente”

Taglio del nastro per il nuovo centro di raccolta di Sarteano. La struttura, che si trova in località Baccaciano, è un’area appositamente attrezzata e custodita dove i cittadini e, fra qualche tempo, anche le imprese, possono effettuare la raccolta differenziata di quei materiali recuperabili altrimenti destinati a smaltimento in discarica, contribuendo così a una gestione virtuosa dei rifiuti.Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Sarteano Francesco Landi, il vicesindaco Paolo Bucelli, il presidente di Sei Toscana Leonardo Masi, il direttore tecnico Giuseppe Tabani, Paolo Diprima e Alessandra Biondi, rispettivamente direttore generale e presidente del consiglio direttivo di ATO Toscana Sud.La nuova struttura si estende su un’area di circa 2.000 mq e si articola su due livelli. Nel piazzale, oltre al box di guardiania, sono a disposizione degli utenti le postazioni dei cassoni scarrabili, la tettoia in metallo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e pericolosi (RUP) e le presse per il conferimento degli imballaggi. Lo spazio sopraelevato ha la funzione di agevolare lo scarico dei rifiuti dall’alto all’interno dei cassoni. Il centro di raccolta è interamente recintato e videosorvegliato, con una pavimentazione impermeabilizzata dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche. L’investimento per la realizzazione della struttura è stato di circa 290.000 euro. Il centro di raccolta sarà aperto ogni lunedì dalle 8 alle 13, mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 con un considerevole aumento orario rispetto al passato.“C’è voluto un po’ di tempo, e per questo mi scuso con i miei cittadini per l’anno di attesa che hanno dovuto sopportare – dice il sindaco di Sarteano Francesco Landi –, ma oggi sono felice di consegnare all’uso dei sarteanesi un centro di raccolta nuovo e dotato di ogni tecnologia, ampio cinque volte tanto la vecchia discarica, capace di accogliere ogni tipologia di rifiuto e, cosa non da poco, inserito molto bene dal punto di vista paesaggistico perché completamente circondato da grandi piante preesistenti. Oggi abbiamo presentato il lavoro alla comunità, abbiamo spiegato come sarà possibile accedere al servizio, sempre e solo tramite 6Card e come il centro di raccolta sia un ulteriore e fondamentale investimento sul tema del corretto smaltimento dei rifiuti che va ad aggiungersi ai cassonetti ad accesso controllato e al sistema di videosorveglianza e ispettori ambientali che attiveremo nei prossimi tempi. Un imponente lavoro di riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti curato in prima linea e passo passo dal vicesindaco Paolo Bucelli che voglio ringraziare per l’impegno che sta mettendo nel fare di Sarteano un comune sempre più attento alle tematiche ambientali e alla raccolta differenziata che, grazie al suo lavoro e all’impegno dei sarteanesi, è passata dal 45% del 2018 al 77% del 2020 con punte oltre l’80% e che, con questo investimento, non potrà che aumentare ancora”.I lavori di Sei Toscana sono stati eseguiti con un’attenzione particolare all’ambiente: l’intera area è illuminata con lampioni a led a risparmio energetico, è presente un press container per carta e cartone alimentato con pannelli solari e saranno piantumate in ottobre piante di specie autoctona per un miglior inserimento ambientale della struttura. Inoltre, il centro di raccolta è dotato di sistema di pesatura rifiuti con un’apposita bilancia in grado di registrare i conferimenti eseguiti da ogni utente tramite la 6Card personale.“La realizzazione di questa nuova struttura – afferma il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi – è uno degli esempi tangibili dell’impegno di Sei Toscana e delle sue strutture tecniche per migliorare efficienza e qualità del servizio. Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire nel tempo incrementi nelle quantità e qualità di raccolta differenziata e di avvio a riciclo, avvalendosi anche di sistemi innovativi di raccolta come quelli attivati qui a Sarteano. Si tratta di una sfida che le Amministrazioni e Sei Toscana debbono affrontare con impegno prioritario perché da essa si determina la sostenibilità dell’intero ciclo dei rifiuti e di conseguenza la qualità del nostro ecosistema e del nostro splendido territorio”.“Il nuovo centro di raccolta costituisce un’altra importante tappa nel convinto percorso del Comune di Sarteano verso l’innovazione e il miglioramento qualitativo della gestione del servizio rifiuti – dice il direttore generale di ATO Toscana Sud, Paolo Diprima – che si integra con l’adozione dei sistemi di accesso controllato ai contenitori e l’avvio della sperimentazione della tariffa puntuale, primo Comune nella provincia di Siena. L’impegno dell’amministrazione comunale costituisce un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale tra il territorio e l’Autorità d’ambito, valorizzando i rispettivi ruoli nell’interesse della comunità e dell’ambiente”.Per tutte le informazioni relative ai centri di raccolta e alle stazioni ecologiche e ai servizi: www.seitoscana.it e 6App, la nuova app di Sei Toscana, disponibile su Apple Store e Google Play.