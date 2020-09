Pd Sarteano: ''La perdita di Donatella PatanÃ¨ ha colpito e addolorato tutti, la chiusura della campagna elettorale passa forzatamente in secondo piano''

"Ci sono dei momenti in cui è impossibile proseguire. La dolorosa e improvvisa scomparsa di Donatella Patanè è uno di questi. Il Pd di Sarteano è più di un partito, una comunità fatta di valori, idee e soprattutto persone. La perdita di Donatella ha colpito e addolorato tutti, la chiusura della campagna elettorale passa forzatamente in secondo piano. Oggi quindi non ci troverete tra la gente a cercare di impegnarci fino all'ultimo minuto prima del silenzio elettorale. Ogni iniziativa è sospesa. Un abbraccio al marito e ai figli. Da oggi la nostra comunità è più povera." Questo un messaggio di Mirco Del Buono, segretario Pd Sarteano.