Sarteano: FC Academy, Olimpic e Comune uniti in un progetto formativo per ragazzi e giovani del territorio

Calcio e benessere psico-fisico ma anche corretta alimentazione: sono alcuni dei punti focali del progetto rivolto ai giovani dai 5 ai 17 anni

La FC Academy, società operante nel settore sportivo del calcio, insieme all’AC Olimpic e con il patrocinio del Comune di Sarteano, presentano stasera, venerdì 9 ottobre alle ore 21.15, presso il palazzetto dello sport (viale Amiata, 35) di Sarteano, un progetto molto articolato che ha la finalità della promozione dello sport, in particolare il calcio, ma anche la diffusione delle conoscenze in ambito nutrizionale, senza trascurare l’aspetto fondamentale dello sviluppo fisico dei giovani e soprattutto il loro benessere psicologico.Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi dai 5 ai 17 anni, di tutto il territorio della Valdichiana e della Valdorcia e li vedrà coinvolti nella stagione calcistica 2020/2021. Le attività sportive e formative, che si svolgeranno presso gli impianti sportivi comunali “A. Salvadori” di Sarteano, partiranno a metà ottobre di quest’anno e termineranno nel mese di maggio 2021. Il progetto sarà presentato alle famiglie dalla FC Academy al completo e introdotto dall’assessore allo sport del Comune di Sarteano, Francesca Tosti.“I motivi che hanno spinto alla messa a punto di questo articolato progetto sono molteplici i cui due obiettivi cardine sono: in primis, dare la possibilità ai giovani con questa attività sportiva di poter aumentare il loro impegno motorio, a cadenza settimanale - afferma Nicoletta Cappelletti, presidente della FC Academy -; inoltre, vogliamo che i nostri giovani migliorino e perfezionino le loro abilità tattico-tecniche nella disciplina proposta: il calcio. Ma, soprattutto, vogliamo ‘dare valore’, sia ai ragazzi e alle rispettive famiglie, che ci danno quella fiducia che vogliamo contraccambiare incidendo positivamente e con determinazione sulla crescita dei ragazzi. L’ambizione è promuovere uno stile di vita idoneo alla crescita dei giovani ragazzi su vari aspetti, quali appunto motorio, nutrizionale, di crescita fisica e di benessere psicologico, senza dimenticare l’aspetto educativo associato alla pratica dello sport. Per questo motivo ci siamo avvalsi della collaborazione di quattro professionisti per ogni area selezionata”.FC Aacdemy (Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al CONI e affiliata all’OPES - Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) è nata, e divenuta realtà, dall’idea della giovanissima Nicoletta Cappelletti (21 anni a dicembre) che ne è presidente, Fabio Cappelletti, laureato in Scienze Motorie e Allenatore UEFA-B, Elena Puliti, dietista e nutrizionista sportiva, Cristian Cannoni, massaggiatore sportivo e Elena Grassi, psicologa dello sport.Per informazioni più dettagliate sul progetto contattare l’associazione FC Academy al numero telefonico: 377 0868896; oppure scrivendo una e-mail a: asdfcacademy@gmail.com o tramite la pagina Facebook.