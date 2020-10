Comune di Sarteano, servizi attivi ma uffici accessibili solo previo appuntamento

Per contenere il diffondersi rapido del contagio di questi ultimi giorni anche il Comune di Sarteano, nel rispetto delle normative anticontagio ed in ottemperanza Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato lo scorso 19 ottobre 2020, adotta le misure imposte alle pubbliche amministrazioni, che impongono per i propri dipendenti l’adozione dell’attività lavorativa agile (a distanza) di almeno il 50 % dell’orario di lavoro. Pertanto, da lunedì 26 ottobre gli uffici comunali sono fruibili solo su appuntamento.I cittadini possono contattare gli uffici sia per telefono che per e-mail. Tutti i recapiti sono disponibili nel sito del Comune di Sarteano ( www.comune.sarteano.si.it