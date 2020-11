Sarteano, nuova illuminazione pubblica in 21 vie: ''Maggiore sicurezza per i cittadini, efficientamento energetico e risparmio''

Saranno 242, in totale, i nuovi corpi illuminanti a led che andranno a sostituire altrettanti luci a vecchia tecnologia (vapori di sodio o mercurio), in una buona parte del centro abitato di Sarteano. 21 le vie interessate da questi interventi resi possibili grazie a 50 mila euro di risorse messe a disposizione dal Governo nazionale per sostenere l'efficientamento energetico dei piccoli comuni.“Dopo l’intervento fatto qualche tempo fa in tutta la zona del Miralaghi, continuiamo con un altro importante passo verso la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, con l'installazione di lampade a led di ultima generazione - commenta il Sindaco di Sarteano, Francesco Landi - risparmio energetico vuol dire maggiore sicurezza e vivibilità per chi abita o passa per quelle vie, ma significa anche alleviare la parte corrente del bilancio e voler bene all'ambiente, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale”.Questo perché la tecnologia LED permette un sostanziale risparmio energetico a parità di luce emessa, infatti, consumano circa l’80% in meno di energia elettrica, e quindi una notevole riduzione delle emissioni di CO2.Il consumo degli attuali 242 corpi illuminanti di Sarteano, oggetto di riconversione, è di 47kw ora. A seguito dell'installazione delle luci a led, si arriverà a 13 kw ora con un risparmio del 71% che si tradurrà in un risparmio annuale, per il bilancio dell’ente, stimato in circa 25.000 euro.Ecco l'elenco delle vie di Sarteano che vedranno progressivamente sostituire, nei prossimi giorni, i corpi illuminanti dei lampioni con le nuovi luci a led grazie al lavoro del corpo operai del Comune: via Firenze, via Siena, viale Etruria, via S.Lucia, via dei Cappuccini, via S.Andrea, via Bandini, via S.D'Acquisto, via A.Severini, via S.Francesco d'Assisi, via Po, via S.Caterina da Siena, via P.Nenni, via S.Luigi, via della Resistenza, via S.Paolo, via S.Cecilia, via del Condotto, via S.Rocco, via S. Bartolomeo, via S.Pietro.