Per Natale regalati Sarteano!

I buoni acquisto delle botteghe sarteanesi che illuminano le vie del borgo e il tuo Natale

Fai ai un regalo a chi vuoi tu!”, dicono in coro i commercianti sarteanesi del Centro Commerciale Naturale (CCN) che da oggi, in vista del Natale, lanciano l’iniziativa “regalati Sarteano”.“Chiunque - spiegano le sette consigliere del direttivo dell’associazione - per Natale voglia fare un dono, sicuro di regalare la qualità e l’amor proprio delle botteghe sarteanesi, potrà recarsi in una delle settante attività aderenti all’iniziativa e acquistare un buono acquisto, dell’importo che preferisce, da regalare alla vostra persona cara”.Il buono, una lettera personalizzata elegante ed originale, con il messaggio di augurio che si preferirà, sarà il dono da consegnare al destinatario, sicuri di regalare con questo gesto il servizio e la cortesia delle botteghe sarteanesi e di aver dato, allo stesso tempo, un segnale importante di vicinanza alle attività locali e ai negozi di vicinato per un Natale di vera solidarietà verso chi ha subìto di più gli effetti della crisi.Con “Regalati Sarteano” si può donare davvero di tutto! Al circuito, infatti, partecipano gli artigiani orafi, i ceramisti e i calzolai, i negozi di abbigliamento, calzature, piante e fiori, elettrodomestici, alimentari per i cesti natalizi ma, con “Regalati Sarteano”, si può donare anche una cena da asporto, un week end in agriturismo fino anche ad una ricarica telefonica o un mese di colazioni al bar.“Regalati Sarteano” é l’iniziativa natalizia dell’anima economica e sociale del paese che mette in vetrina e permette di regalare alle persone care la convenienza, la qualità e il saper fare delle imprese del borgo insieme ad un sorriso ed un pizzico di polvere di stelle che rendono il borgo sempre più bello, illuminato ed accogliente. Le attività del CCN aderenti al circuito sono contrassegnate dall’adesivo “Regalati Sarteano” in vetrina e l’elenco completo con i recapiti sono reperibili sulla pagina facebook del Centro Commerciale Naturale “wake-up Sarteano”.