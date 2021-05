Sarteano, la cultura riparte: aperti musei, castello, biblioteca e ufficio informazioni

A Sarteano sono di nuovo in funzione da questa settimana i musei, il castello, gli altri spazi culturali e i servizi turistici. A questo proposito il Comune ha riattivato la concessione alla società Intrepido che era stato “sospesa” fino al 30 aprile, consentendo così le riaperture, sia pure con qualche contenimento di orario legato alla situazione pandemica.L'Ufficio di informazioni turistiche è al momento in funzione dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 dal giovedì alla domenica ( www.sarteanoliving.it , tel. 0578 269212), con previsione di un graduale ritorno alla copertura sette giorni su sette. Saranno anche accessibili i nuovi spazi con ingresso da viale Bargagli. Questi sono fisicamente collegati all'attuale ufficio, affacciato su via Garibaldi, che continuerà ad essere utilizzato.Il Museo civico archeologico si può visitare dal martedì alla domenica (orario: 10,30-12,30; 16-18) pur i vincoli di prenotazione che riguarda tutti gli spazi espositivi, nei fine settimana, come previsto dal decreto. La Sala d'arte Beccafumi è aperta il venerdì ed il sabato con orario 16-19 e la domenica mattina dalle 10 alle 13. La Rocca Manenti, fino al 30 settembre, conferma gli orari di accesso: 10,30-13 e 15-19. Purtroppo rimane una situazione di incertezza per la tomba della Quadriga infernale, la cui apertura dipende da decisioni della Soprintendenza. Tuttavia, una riproduzione fedele, nelle stesse dimensioni dell'originale, è visitabile al museo. Infine, la Biblioteca comunale è aperta con gli orari della scorsa estate: il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 19; il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12,30, il sabato dalle 15,30 alle 19.«Finalmente la cultura diventa protagonista – osserva il sindaco Francesco Landi – di una nuova stagione, che speriamo possa essere di svolta. Il Comune ha in qualche modo preparato il terreno, attraverso l'affidamento dei servizi turistici e culturali a un soggetto privato chiamato a misurarsi con esigenze collettive e con la dinamicità delle associazioni, a partire da Wake up Sarteano, il nuovo Centro commerciale naturale. Dialogo stretto e collaborazione sia a livello di area che nel nostro territorio potranno portare risultati importanti».Intanto si va verso una apertura del chiosco-bar nei giardini antistanti la biblioteca, altra novità legata al nuovo gestore, accanto al nuovo ufficio informazioni, con un book-shop e una sala convegni appena realizzati dal Comune. «Stiamo lavorando al nuovo sito Sarteano Living – afferma Renato Lucci, amministratore di Intrepido – ed è quasi pronta la piattaforma www.reveles.it , un nostro progetto di comunicazione e commercializzazione, incentrato sull'offerta culturale e ambientale, che avevamo previsto nel progetto del bando per Sarteano. Certo, il momento è difficile e dobbiamo misurarci con l'impresa improba di programmare eventi di promozione. Ma a Sarteano abbiamo incontrato uno spirito di grande collaborazione, e una voglia di riscatto degli imprenditori. Faremo ogni possibile sforzo per contribuire al superamento della crisi dando le migliori risposte sia ai visitatori che al tessuto sociale e produttivo».