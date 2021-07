Sarteano, commercianti e aziende si confrontano sull’importanza dei social e la vendita on-line

Lunedì 19 luglio ore 21 al Parco Mazzini secondo appuntamento con “Sarteano di lunedì”

La propria idea di azienda e l'effetto moltiplicatore di un gruppo di aziende che parla la stessa lingua e conosce le dinamiche di promozione del territorio, per poter meglio approcciarsi al mondo dei social e alla vendita on line; sono queste le ampie tematiche che saranno affrontate nella seconda, delle tre serate organizzate nel mese di luglio, nell’ambito di “Wake up Sarteano”, dal Centro Commerciale Naturale (CCN) di Sarteano. L’iniziativa on air si terrà al Parco Mazzini di Sarteano lunedì 19 luglio 2021 alle ore 21.00. Dopo la presentazione delle sette nuove attività, che stanno aprendo in paese, che si è svolta a inizio luglio, il CCN propone una serata dedicata al mondo del commercio e di quegli imprenditori, che hanno voglia di crescere, sia attraverso i social che sul commercio on-line. Sarà il professor Gaetano Torrisi, esperto di marketing digitale ed in particolare di evoluzione delle strategie di comunicazione e vendita delle piccole e medie imprese a colloquiare con il pubblico e gli imprenditori della zona.La prima parte dell’incontro sarà dedicata all’importanza di raccontarsi sui social, con indicazioni precisa su come evitare errori comunicativi; un intervento pratico che darà ai presenti, commercianti e imprenditori di Sarteano (e non solo), spunti di riflessione; la seconda parte sarà dedicata all’approccio da adottare nei confronti del costante incremento delle vendite on-line, perché per vendere on-line significa, innanzitutto, occorre avere la conoscenza delle “regole del gioco”, occorre conoscere gli strumenti di vendita e di promozione che offre la rete di internet, ma soprattutto vuol dire sapersi approcciare e comprendere i comportamenti di acquisto dei clienti on-line. L’approccio dell’incontro sarà pragmatico e informale, come il precedente, senza lesinare aneddoti ed evidenziare casi di successo, per offrire al pubblico presente, commercianti e imprese, come capire e rispondere al crescente aumento degli acquisti on-line.