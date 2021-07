''Sorrisi. Umanità ritrovata, al tempo della pandemia'', mostra al castello di Sarteano

Al Castello di Sarteano arrivano i sorrisi, dopo i mesi delle mascherine sul volto, in senso letterale. Compaiono in una mostra fotografica che sarà inaugurata sabato 24 luglio (ore 17,30). Sono quelli di commercianti, artigiani, operatori culturali e del turismo di questo paese della provincia di Siena, scelti perché sono stati tra i più colpiti dalle conseguenze della pandemia.Daniele La Monaca ha fatto loro dei ritratti, e si è concentrato su quel particolare del volto che, negli spazi chiusi, continua ad essere coperto. “Sorrisi. Umanità ritrovata, al tempo della pandemia” è una mostra curata dalla società di comunicazione Nexma, per conto di Intrepido srl, il soggetto che gestisce gli eventi, gli spazi e i servizi culturali per conto del Comune di Sarteano, con il supporto del Centro commerciale naturale Wake Up Sarteano e della Proloco.«Un giorno senza sorriso è un giorno perso», diceva Charlie Chaplin. Queste foto sono un modo per ricordarci quanti sorrisi (e quanti giorni) dobbiamo recuperare, oltre alle emozioni, e ai valori, che può comunicare una espressione gioiosa. Il percorso mostrerà prima i sorrisi, poi salendo i livelli della Rocca Manenti Art consentirà di scoprire anche i volti, oltre ai loro sorrisi, di persone che normalmente si incontrano in un negozio o nella biglietteria di un museo. L'esposizione è carica di significati, ma più di tutti vale il senso dell'accoglienza nei confronti dei visitatori, la volontà di guardare con ottimismo al futuro, appunto, sorridendo. Non è poco. Del resto, «Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso», affermava Madre Teresa di Calcutta.“Sorrisi” resterà aperta fino a domenica 26 settembre. In questo periodo l'orario di accesso è dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, dal martedi alla domenica. L'ingresso alla mostra è gratuito, con il normale biglietto. Da segnalare un conveniente voucher cumulativo che consente di vedere castello, Sala d'arte Beccafumi e Museo civico archeologico a soli 8 euro (12 euro con l'aggiunta della tomba della Quadriga infernale, ma solo il sabato). Intanto, venerdì 23, dalle ore 19, nell'ambito delle “Notti dell'archeologia” della Regione Toscana, è in programma un aperitivo con apertura notturna al Museo civico archeologico (fino alle ore 23, ingresso gratuito). Domenica continuano le visite a tema, con una escursione nei musei e del centro storico (dalle ore 10,15, partenza dall'ufficio turistico). Per informazioni: www.sarteanoliving.it . t. 0578 269204, turismo@comune.sarteano.si.it