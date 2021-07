Esplosione all'interno di un'abitazione a Sarteano

Esplosione all'interno di un'abitazione di via del Sole, nel centro di Sarteano, nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio.Nell'esplosione di una bombola del gas è rimasto coinvolto un 92enne è stato preso in carico dai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Nottola a Montepulciano.Sono rimaste danneggiate anche alcune abitazioni adiacenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena, l'automedica del 118, la Misericordia di Sarteano ed i Carabinieri.