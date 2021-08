Sarteano, al via rifacimento marciapiedi in zone periferiche e nuovi asfalti

Il sindaco Francesco Landi: “Non solo cura del centro storico, ma attenzione alle zone residenziali”

In questi giorni sono partiti i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e dei sottoservizi in una parte di viale Europa a Sarteano. Verrà, infatti rifatto il tratto che collega il quartiere Miralaghi fino alla casa di riposo comunale, oltre a una parte dei marciapiedi di via della Costituzione, per un totale di 360 metri di nuovi marciapiedi.“Non solo piazza e centro storico - ha affermato il sindaco Francesco Landi, dando l’annuncio del via ai lavori - ma anche grande attenzione alle zone residenziali più periferiche di Sarteano. Sappiamo bene che le risorse per le manutenzioni e il rifacimento degli asfalti non sono mai abbastanza, ma questi erano interventi prioritari, assolutamente non più rimandabili come è il caso dei marciapiedi che portano al quartiere Miralaghi, oggetto di molte richieste dei cittadini”.Oltre ai marciapiedi, verranno completate anche alcune asfaltature: dopo il rifacimento di via Arno e viale Ombrone, avvenute poco prima di Ferragosto, verrà completato l’asfaltatura in via Adda (prosecuzione di via Ombrone) e di via lago di Montepulciano, sempre nel quartiere Miralaghi.Sempre nel settore della viabilità, sono a buon punto i lavori, questa volta realizzati dai lottizzanti, di via Siena che, una volta completati, consentiranno una sistemazione complessiva della viabilità in quell’area, oltre a nuovi parcheggi, aree giochi e piste ciclabili.“Complimenti ai lottizandi per l’avanzamento dei lavori - commentano il sindaco Francesco Landi e l’assessore alla viabilità Francesca Tosti - come da regolamento urbanistico, una volta completata via Siena, sarà prevista l’istituzione del senso unico con regolamentazione del traffico in piena sicurezza di via Milano e lo sbocco su via Piana. Verrà, finalmente realizzato l’accesso principale alla Misericordia, due aree per parcheggi ed area giochi, oltre a un doppio marciapiede che collegherà via Piana alle scuole e al centro del paese. Infine, ma non per ultimo, verrà istituita un’altra importante tratta di pista ciclabile che permetterà il collegamento dell’anello del centro abitato e del Campeggio alla Necropoli delle Pianacce e alla Tomba della Quadriga Infernale”.