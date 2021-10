Mobilità sostenibile: a Sarteano inaugurazione della nuova viabilità cittadina in occasione di ''Bimbimbici''

Domenica 10 ottobre con “Bimbimbici”, Corteo storico della Giostra del Saracino e delle Contrade, Sbandieratori e Musici della Giostra e Filarmonica di Sarteano

Sarteano si è rinnovata, dopo anni di progetti e reperimento risorse, ed oggi ha un nuovo assetto viario-urbanistico rispondente alla mobilità sostenibile. La nuova viabilità cittadina, che ha integrato e modificato la viabilità urbana, con la creazione anche di nuovi percorsi ciclabili, sarà inaugurata domenica 10 ottobre, in occasione di “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuove la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.La cerimonia avrà inizio alle ore 11.00 dal parcheggio di fronte al campeggio delle piscine con una pedalata riservata ai bambini e ragazzi coordinata dal Comitato Genitori di Sarteano. La manifestazione sarà aperta dal Corteo storico della Giostra del Saracino e delle Contrade, alla presenza degli Sbandieratori e Musici della Giostra e la partecipazione della Filarmonica di Sarteano. I festeggiamenti si concluderanno ai giardini pubblici di Via Campi dei Fiori con tre intitolazioni: il viale del Saracino, il giardino pubblico Ubaldo Rabizzi (figura storica ed ex consigliere comunale che sempre si è speso per la comunità) e la pista ciclabile dedicata alla splendida tomba etrusca dipinta nel IV se. a.C. detta della Quadriga Infernale.“Tanti anni di progettazioni, tanti di reperimento risorse, tanti mesi per l’esecuzione delle opere pubbliche che la compongono a partire dal chilometro e mezzo di pista ciclabile realizzato nel cuore del centro abitato, ai marciapiedi che rendono più sicuro il passaggio verso le aree nevralgiche della cittadina, quali il Palazzetto dello sport e le scuole. Un cambiamento epocale atteso da Sarteano da quarant’anni che, finalmente, è realtà - afferma Francesco Landi, sindaco di Sarteano -. Per l’occasione saranno con noi tutti coloro che hanno collaborato e preso parte alla realizzazione delle opere urbanistiche, a partire dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e dal presidente della provincia di Siena, Silvio Franceschelli. Sarà una occasione di festa alla quale è invitata tutta la cittadinanza”.