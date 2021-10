Contributo affitto 2021, pubblicato il bando a Sarteano

I requisiti e come fare domanda

Il Comune di Sarteano ha pubblicato il bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021 (contributo affitto). Le domande dovranno pervenire entro l’8 novembre 2021. Per la presentazione della domanda i concorrenti dovranno possedere un'attestazione Isee ordinario o corrente in corso di validità dalla quale risulti un valore Ise (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a 28.727,25 euro.Possono partecipare al bando anche coloro che hanno subito, in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una perdita del reddito Irpef superiore al 25%, e che possiedono una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE inferiore a 35mila. La perdita del proprio reddito Irpef dovrà risultare dall'attestazione dell'Isee corrente o dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021.Sul sito del Comune si può già scaricare il bando e tutta la modulistica da compilare: https://www.comune.sarteano.si.it/in-primo-piano/1168-bando-per-l-assegnazione-dei-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2021 . Per la presentazione della domanda è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando. La domanda di partecipazione al bando, ai cui dovrà essere allegato il documento di identità e tutti gli allegati, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Sarteano obbligatoriamente entro le ore 12.00 dell’8 novembre 2021 o via email all’indirizzo: protocollo@comune.sarteano.si.it , o inviata via PEC all’indirizzo: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it o consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Sarteano, primo piano Palazzo Comunale, Corso Garibaldi 7, oppure inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che dovrà pervenire al Comune entro la scadenza di presentazione delle domande (ovvero entro le ore 12.00 di lunedì 8 novembre 2021).L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Sarteano è a disposizione per informazioni; questi i contatti telefonici: 0578 269251 oppure 0578 269260. Si precisa di non richiedere l’assistenza alla compilazione materiale della domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sarteano in quanto le dichiarazioni rese sono alla diretta responsabilità del richiedente che dovrà “autocertificertificare” situazioni e requisiti.