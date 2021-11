''La Nara'', a Sarteano la presentazione del libro dedicato a Nara Marconi

Sabato 13 novembre presentazione del libro di Maricla Boggio

La sala mostre di Piazza Bargagli, a Sarteano, sabato 13 novembre (ore 16) ospita la presentazione del libro "La Nara" di Maricla Boggio. Partecipano all'iniziativa l'assessore alla cultura del Comune di Sarteano Flavia Rossi, Manuela Faldi e Rita Biancalani dell'associazione "Spazio donna in Toscana", Loredana Dragoni del centro antiviolenza "La Nara". Letture a cura della Nuova accademia degli Arrischianti.La scrittrice, Maricla Boggio, è laureata in legge a Torino, diplomata in regìa con Orazio Costa all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove ha tenuto le cattedre di recitazione, teorie e tecniche dell’interpretazione, drammaturgia; docente di Espressività Teatrale, Scienza della Formazione di Viterbo (Università Salesiana). Giornalista, critico teatrale, dirige la rivista di teatro Ridotto. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, i suoi più di settanta testi teatrali, andati in scena e pubblicati, rappresentati in numerosi teatri e festival.La storia che narra nel suo libro è frutto di un'intensa amicizia con la protagonista, Nara Marconi, una donna di Prato. Con lucidità critica, attraverso un linguaggio dalla vivace espressività toscana, la Nara descrive situazioni storiche, politiche e sociali nel pubblico e nel privato dai primi decenni del Novecento agli anni del movimento femminista. Dall'esperienza contadina al fascismo e alla militanza partigiana, Nara è partecipe di ogni cambiamento. Il lavoro in fabbrica e la lotta sindacale la vedono protagonista, mentre non trascura il discorso familiare. La delude il Pci per una mancanza di autonomia politica e soprattutto per l'incapacità di rappresentare i diritti delle donne. Inevitabile l'approdo al movimento femminista. Le donne di Prato la ricordano attraverso un'associazione ventennale, ripubblicando la sua storia.